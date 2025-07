Municipio de Punta Arenas reitera el llamado al buen uso de la campaña de Cachureos



El recordatorio fue realizado por la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, tras la incorrecta disposición de residuos por parte de vecinos ajenos al sector Alfredo Lorca.

Durante la mañana de este martes, la Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo un operativo especial para retirar las toneladas de residuos que se acumularon fuera del plazo establecido, en la intersección de calle Mardones con pasaje Río La Turba.

El afiche distribuido a la Junta de Vecinos Nº 43 indicaba que la Campaña de Cachureos se desarrollaría el sábado 28 de junio, entre las 8:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, según informó la Dirección de Medio Ambiente del municipio, vecinos de otros sectores continuaron dejando residuos entre el domingo y el martes.

“Este es un operativo dirigido específicamente a sectores que se coordinan directamente con la Junta de Vecinos, y donde se solicita no compartir esta información, precisamente para evitar este tipo de situaciones”, indicó Christian Muñoz, encargado de Medio Ambiente y Ornato.

Además, Muñoz recalcó que esta campaña recorre diferentes puntos de la comuna: “Necesitamos el compromiso de los vecinos, tanto del sector beneficiado como de otros, para que respeten y esperen su turno. Es importante recordar que cada sector tendrá su momento, y muchos ya tuvieron su oportunidad, ya que esta campaña está bastante avanzada. Entonces, cuando les corresponda, podrán disponer sus residuos”.

Por su parte, Catalina Higueras, ingeniera ambiental del municipio, recordó cuáles son los residuos que pueden y no pueden ser dispuestos: “En los cachureos no recibimos baterías de auto, aceites de motor usados, neumáticos y ni ningún tipo de residuo peligroso. Lo que sí pueden desechar son residuos voluminosos, como colchones, sillones y muebles viejos”.

Cabe destacar que desde 2018, la campaña ha retirado más de 32 mil toneladas de cachureos en distintos sectores de la ciudad.