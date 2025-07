Niños y niñas cerraron con éxito el “Taller de Piano para Principiantes: Melodías Natalinas»

20 niños y niñas dieron sus primeros pasos en el piano gracias a un taller financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Corporación de Cultura.

Con una emotiva ceremonia en la Biblioteca Pública de Puerto Natales, se realizó el cierre del “Taller de Piano para Principiantes: Melodías Natalinas”, un proyecto financiado por el 8% del Fondo de Cultura del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que permitió durante varios meses entregar formación musical a niños y niñas de la comuna.



Gracias a este financiamiento, no solo fue posible realizar el taller, sino también adquirir 10 pianos eléctricos, atriles, fundas y audífonos, herramientas fundamentales para el correcto desarrollo de las clases y para la continuidad de futuros procesos formativos.



El taller fue impartido por el docente Bastián Bascuñán, quien valoró tanto el aprendizaje musical como el espacio humano que se generó entre los participantes:



“Estoy muy contento por el taller, tanto la primera como la segunda etapa. Creo que la adhesión de los niños, la prestancia, la amistad que se forjó dentro del taller fue muy linda. Más allá del contexto académico o teórico que supone la música, también nos quedamos con este espacio humano y tan grato que hacen los niños. Ojalá sea posible una continuación, y quedan todos invitados a participar de estas infancias tan lindas como es la cultura y también como es la música”.



Durante la ceremonia, los participantes interpretaron piezas aprendidas durante el taller y recibieron sus respectivos diplomas frente a un público compuesto mayoritariamente por sus familias, quienes también se sintieron parte del proceso. Así lo expresó uno de los apoderados presentes:



“Nosotros como papás lo disfrutamos muchísimo, estamos muy, muy, muy contentos. Esperamos que nuestra hija siga participando en estos talleres para que siga avanzando y seguir luchando por sus sueños de tocar mejor el piano”.



La alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, destacó el impacto de estas instancias artísticas para la comuna:



“Estamos muy contentos de poder estar en este cierre del taller de piano que tuvo más de 20 participantes, niños y niñas con mucho entusiasmo y muchas ganas de aprender este instrumento. Como Corporación de Cultura, contentos de seguir creando espacios para las familias, agradecer al profesor y a las familias por la confianza. Hoy nos hemos comprometido a seguir creando instancias de participación para que nuestros niños y niñas puedan desenvolverse en distintas actividades artísticas. Son muchos los talentos que tiene Puerto Natales, y eso quedó demostrado con este taller”.



En la misma línea, la concejala Luz Fabiola Levicoy valoró el enfoque que se ha dado a las infancias:



“Contenta por los resultados de este taller de piano donde la Corporación de Cultura está fomentando lo artístico desde la infancia y adolescencia. Es súper importante para la comunidad natal y espero que exista una segunda etapa, no solo para informar, sino también para apoyar desde todas las áreas este tipo de iniciativas”.



Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, Jorge Vergara Segovia, agradeció el apoyo del Gobierno Regional y reafirmó el compromiso de continuar con este tipo de proyectos:



“Gracias al 8% de cultura del Gobierno Regional pudimos obtener este hermoso proyecto que se transformó en un taller de piano. Estamos muy contentos con los resultados, con la enseñanza del profesor, el compromiso de los alumnos y de cada una de las familias. Este cierre refleja todo ese trabajo. La intención es poder continuar con estos talleres, invitar a nuevos niños y también dar continuidad a quienes ya participaron. La adquisición de los 10 pianos eléctricos, los atriles y las fundas nos permite seguir adelante. Ya no usamos mesas escolares, sino que implementos apropiados para el aprendizaje musical. Queremos seguir programando talleres, especialmente durante este invierno, como nos ha encomendado la alcaldesa”.



Este taller ha sido una muestra concreta de cómo el arte puede transformar y enriquecer la vida de niños y niñas, brindándoles herramientas para expresar su creatividad y fortalecer su desarrollo integral.