Ozzy Osbourne falleció a los 76 años | Juan Salvador Miranda | Opinión

Solo puedes confiar en ti mismo y en los primeros seis álbumes de Black Sabbath» Henry Rollins



La noticia de su fallecimiento fue confirmada mediante un comunicado de prensa de la familia de Osbourne: “Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de mucho cariño”, destacó el medio Daily Mail.



A los 76 años falleció John Michael Osbourne , también conocido como “El príncipe de las tinieblas”.



El artista tuvo su última aparición hace tres semanas cuando se despidió de sus fanáticos con un concierto en el estadio Villa Park en Birmingham, que llevaba por nombre “Back to the beginning”, Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios junto a Black Sabbath y con el acompañamiento de bandas destacadas de la escena del Metal (Metallica, Gojira, Pantera, Anthrax, Alice in Chains, Rival Son, Mastodon, Guns N’ Roses, Slayer, Ronnie Wood de los Rolling Stones y Steven Tyler de Aerosmith).



Recuerdos del pasado



Hoy tomando un café y hablando sobre la vida con un viejo colega del Rock, nos enteramos de la muerte de Ozzy Osbourne, un amigo me había comunicado vía whatsapp sobre su deceso, quedamos sorprendidos, simplemente quedamos helados y recordé la frase de Charles Bukowski que decía “La muerte se está fumando mis últimos cigarrillos”.



Sentimos pena y afloraron los recuerdos, primero que lo conocimos por el programa de TV Magnetoscopio Musical donde mostraron parte de su actuación en el “US Festival 1983”, también él recordaba que descubrió a Black Sabbath porque compró el cassette “Vol 4” en el almacén de la madre de Belfo Mancilla. Luego recordamos las veces que lo vimos como solista y con Black Sabbath. Agradecimos poder haber estado en esos shows.



La importancia de Black Sabbath



Cuatro jóvenes obreros de Birmingham forman una banda de blues llamada Earth, que luego se llamaría Black Sabbath, ellos crearon un sonido pesado, duro y energético, con letras que cuestionaban la realidad. La importancia de esta banda es mayúscula ya que gracias a esta surge lo que se denominó el Heavy Metal. Ellos fueron los pioneros del movimiento. Con dicha agrupación logró sacar 9 discos.



El príncipe de las tinieblas



Se le conocía como “El príncipe de las tinieblas”, apodo que reconocía el vocalista que viene de cuando “las chicas jóvenes pensaban que Black Sabbath éramos amigos de satán”.



Ozzy Osbourne desarrolló una sólida carrera solista donde se supo rodear de grandes músicos con los cuales sacó 13 discos. Su legado e influencia es significativa en el Heavy Metal y en todas sus variantes al igual que en el Rock.



Escribió un libro de memorias “I am Ozzy”.



Junto a su familia realizó un programa en MTV “The Osbournes”.











Durante décadas se mantuvo firme con su lógica de realizar conciertos en los Estados Unidos, Europa, Japón y luego alrededor del mundo, que lo trajo en varias oportunidades a nuestro país.



Hoy día el mundo está un poco más triste, lo sé, pero también estoy seguro de que Ozzy en estos momentos estará junto a Lemmy Kilmister, Randy Rhoads y Randy Castillo buscando algún lugar para beber algo y a donde tocar fuerte.



Solo resta decir gracias Ozzy por todo y por enseñarnos que todo se puede lograr, solo hay que mantenerse en la ruta, de una u otra manera salvaste la vida de muchos colegas del rock.



Gracias “Príncipe de las tinieblas” tu legado se mantendrá firme, como la música que tu hacías.