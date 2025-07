Pescadores artesanales piden al Congreso cambiar legislación marítima para que los artesanales tengan mayor protección

El caso Bruma sigue golpeando a las familias de los siete pescadores que fallecieron y también a las organizaciones que agrupan a la pesca artesanal. Esto, porque ese grave hecho dejó al descubierto la gran indefensión en que trabajan los hombres y mujeres de mar.

En este marco, para la Alianza en Defensa de la Pesca Artesanal es fundamental que se cambie la legislación marítima, porque la actual normativa no entrega ningún respaldo a los trabajadores del mar ni a sus familias.

Para Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, es urgente avanzar en cambios legislativos, “para proteger a las familias de pescadores desaparecidos. No se trata de símbolos, se trata de justicia”.

Agregó que hoy, “tenemos una suerte de cuello de botella institucional, que enfrentan las familias para avanzar en investigaciones, obtener seguros y acceder a justicia:

“El Estado no puede seguir exigiendo a las familias que esperen tanto tiempo para una declaración de muerte. Eso no es duelo, es tortura institucional. No hay protocolos, no hay respuestas claras, y mientras tanto las familias enfrentan abandono total”, sentenció.

La dirigenta destacó la necesidad de aprobar el proyecto que acelera la declaración de muerte presunta en contextos de desapariciones marítimas, lo que permitiría —según explicó— activar seguros, liberar recursos públicos para la búsqueda, y permitir que la Armada actúe con mayor rapidez y respaldo de recursos y legal.

A su turno, Hérnan Cortés, presidente de la Condepp y vocero de la Alianza insistió en que en este marco es fundamental que el Congreso aceleré el tramité legislativo de la nueva Ley de Pesca.

“Aquí lo crucial es avanzar en la Plataforma Social que llevamos años impulsando. No se trata sólo del caso Bruma, se trata de todas las víctimas que hemos tenido y podríamos tener, mientras el Estado sigue mirando al techo”, subrayó.

Asimismo, destacó que, la plataforma debe contemplar seguros de vida, protección en caso de enfermedad derivada de la pesca, apoyo a las viudas y mecanismos automáticos frente a desastres o accidentes. “Para eso se debe contar con recursos, por eso es importante que se financie la plataforma social vía licitaciones”.

“No queremos más accidentes como lo de Estrella Del Sur en Valdivia, Bruma en el Biobío y quizás cuantos más si no se hacen cambios significativos”, concluyó.