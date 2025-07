Presidente Boric presenta primera Política Nacional de Juventudes Rurales

La iniciativa fue desarrollada por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social a través de INDAP, ODEPA e INJUV.



– El documento firmado este lunes por el Jefe de Estado en La Moneda establece que cualquier política pública en adelante debe considerar a las juventudes del campo como sujetos prioritarios.











Santiago, 28 de julio de 2025.- Con el objetivo de enfrentar desafíos críticos como el despoblamiento, la migración juvenil hacia las ciudades y la falta de oportunidades en territorios rurales, el Gobierno lanzó hoy la Política Nacional de Juventudes Rurales, desarrollada conjuntamente por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social y Familia, mediante INDAP, ODEPA e INJUV.







El decreto que consagra la política fue firmado este lunes por el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a más de 500 agricultores y agricultoras del país que participaron de la ceremonia de celebración del Día de las Campesinas y Campesinos, efeméride que conmemora la promulgación de la Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesina de 1967.







Esta iniciativa surge en respuesta a la migración campo-ciudad que experimentan las zonas rurales del país, cuyos habitantes envejecen y en donde reside el 25% de la población chilena pese a representar el 83% del territorio. La población juvenil rural –personas entre 15 y 40 años según determinó INDAP en 2024– alcanza a más de 1,5 millones y enfrenta profundas brechas socioeconómicas: el 43% de las viviendas rurales carecen de agua potable, solo un 10% cuenta con internet fija, y hay un déficit habitacional cercano a 36 mil viviendas. Además, las mujeres rurales reciben ingresos 21% inferiores a los hombres.







Según la última encuesta CASEN, la pobreza multidimensional en zonas rurales es del 28%, significativamente más alta que en zonas urbanas (15,5%). No obstante, un estudio de la Fundación para la Superación de la Pobreza demostró que en comunas rurales donde aumenta la población joven, la pobreza multidimensional se reduce en seis puntos porcentuales.







El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela destacó las iniciativas que se están llevando a cabo y detalló que, entre otras, “a partir de este año, INDAP va a poner a disposición de los jóvenes rurales un subsidio no reembolsable destinado al pago del pie para la compra de nuevos terrenos productivos que se entregará a través de un acuerdo con BancoEstado que entregará tasas preferenciales a juventudes rurales que lo soliciten. Así lograremos que nuestros jóvenes se queden en el agro”.







La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “el mundo rural es una piedra angular en el desarrollo del país, y es por eso que es imperativo buscar las herramientas para permitir que quienes crecen en el campo y lo conocen, puedan permanecer en él. Como gobierno adquirimos ese compromiso, y la Política Nacional de Juventudes Rurales presentada hoy, en el aniversario de la promulgación de la Reforma Agraria, apunta precisamente en esa dirección”.







Una política participativa y ambiciosa



La Política Nacional de Juventudes Rurales fue construida mediante un proceso interministerial y participativo en que cerca de 3 mil jóvenes rurales expresaron sus necesidades y propuestas. Entre sus grandes objetivos, establece que cualquier política pública en adelante debe considerar prioritariamente a las juventudes del campo.







La iniciativa apuesta por una nueva generación de jóvenes protagonistas del desarrollo territorial, promoviendo aspectos claves como: la autonomía económica, acceso a tierra y agua, educación de calidad, liderazgo, bienestar integral y compromiso ambiental como claves para una ruralidad justa, resiliente y sostenible.







“Sabemos que los territorios rurales enfrentan desafíos significativos. Ante esta realidad, pensando en la sostenibilidad y proyección del mundo rural y con la visión de un país más justo y cohesionado, nos hicimos cargo de la solicitud del Presidente de la República, Gabriel Boric, de elaborar la primera Política Nacional de Juventudes Rurales para Chile”, indicó el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Santiago Rojas.







Andrea García, directora de ODEPA, señaló: “El futuro del campo depende de quienes lo habitan. Cada joven que decide quedarse y trabajar la tierra fortalece las raíces de nuestras comunidades. Apoyar a las nuevas generaciones para que desarrollen sus proyectos de vida en el campo no solo es un acto de justicia territorial, también es una inversión en soberanía para la seguridad alimentaria, cultura local y desarrollo sostenible”.







Por su parte, Juan Pablo Duhalde, director nacional de INJUV, indicó “como INJUV, hemos puesto a disposición toda nuestra experiencia de más de 30 años en el desarrollo de estudios y programas para juventudes. Esta participación activa permite que la política también considere aspectos importantes de la vida de jóvenes en el campo, como la participación social y la salud mental, con una mirada integral y con foco en sus desafíos y oportunidades. Es un hito significativo para el fortalecimiento del rol institucional de INJUV a nivel nacional, posicionándonos como actores clave en la construcción de políticas públicas con y para las juventudes”.







Iniciativas concretas en marcha



Como parte de la implementación de la nueva Política Nacional de Juventudes Rurales, el Ministerio de Agricultura ya está desarrollando acciones concretas que buscan fortalecer el arraigo y las oportunidades de las nuevas generaciones en el campo. Entre estas medidas destaca el programa Tierra Joven, que entregará subsidios no reembolsables para la compra de terrenos productivos, facilitará el acceso a créditos con tasas preferenciales en Banco Estado y promoverá el arriendo de terrenos fiscales a precio justo en alianza con el Ministerio de Bienes Nacionales.







Otra de las iniciativas es Mi Primer Negocio Rural, un instrumento inédito de apoyo a emprendimientos juveniles que entrega hasta $3,5 millones por joven, junto a un acompañamiento técnico de tres años. Tras un piloto exitoso en 2024, el programa se ampliará en 2025 a 14 regiones y beneficiará a casi 600 jóvenes, con una inversión total que supera los $3.235 millones. Además, INDAP ha priorizado a las juventudes rurales en sus instrumentos de fomento productivo, destinando más de $112 mil millones en inversión, créditos y asesorías técnicas entre 2022 y 2024, impulsando así una ruralidad con mayor equidad y futuro.