Robo por sorpresa genera preocupación en pleno centro de Punta Arenas

El hecho, poco común en la ciudad, movilizó a funcionarios de seguridad municipal y vecinos.

Un insólito robo por sorpresa ocurrió la noche de este jueves en la intersección de las calles Bories y Mexicana, en pleno centro de Punta Arenas. Cerca de las 22 horas, un joven que transitaba por el lugar fue abordado por un sujeto en bicicleta, quien le arrebató su teléfono celular y huyó rápidamente del sector.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad municipales y, gracias a esta tecnología, móviles de la Dirección de Seguridad Pública llegaron al sitio en menos de dos minutos para asistir a la víctima y comenzar la búsqueda del responsable. Aunque el autor del delito logró escapar, el acompañante con el que se desplazaba fue identificado y los antecedentes ya fueron puestos a disposición de Carabineros.

El alcalde Claudio Radonich se refirió al caso y destacó la gravedad de lo ocurrido. «Lamentablemente tuvimos un nuevo hecho delictual. Quizás para Santiago esto es algo menor, pero para nosotros es muy importante. Esto no es habitual en nuestra ciudad. Gracias a las cámaras y la rápida acción de nuestros móviles municipales pudimos asistir a la víctima, aunque el delincuente logró escapar. Está identificado, sabemos que sería menor de edad y ya se coordinó con Carabineros para que continúen las diligencias. Este tipo de hechos no pueden normalizarse en Punta Arenas. Si no actuamos con firmeza, podríamos terminar como otras ciudades donde estas situaciones son parte del día a día. Debemos fortalecer la presencia de carabineros y ampliar la cobertura de cámaras, porque han demostrado ser eficaces. Nuestra ciudad debe seguir siendo un lugar seguro, con menos burocracia y más trabajo en terreno», sostuvo la autoridad comunal.

Por su parte, Carlos Sanhueza, jefe de la Dirección de Seguridad Pública, subrayó que este tipo de delitos no son habituales en Punta Arenas y que, precisamente por eso, generan mayor alarma. «Este hecho nos parece sumamente grave. Aunque no hubo agresión física, sí afecta la tranquilidad de quienes transitan por la ciudad. Aquí estamos acostumbrados a movernos con confianza, a caminar con el teléfono en la mano, y por eso este delito nos preocupa. Afortunadamente, la comunidad respondió, los transeúntes ayudaron a la víctima y los equipos municipales llegaron muy rápido al lugar para asistir y tratar de ubicar al responsable», indicó.

Desde la Municipalidad de Punta Arenas hicieron un llamado al autocuidado, pero también insistieron en la necesidad de reforzar las dotaciones policiales y mejorar las herramientas de vigilancia para prevenir este tipo de hechos y mantener la seguridad que caracteriza a la ciudad.