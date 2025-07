SII ha identificado cerca de 70 posibles proveedores del comercio informal y prepara nuevos operativos de fiscalización y la presentación de acciones judiciales durante julio

Uno de los focos de la estrategia del SII para combatir la evasión y el comercio informal se relaciona con el desarrollo de análisis, a partir de diversas fuentes de información estructuradas y no estructuradas, con el objeto de identificar a un grupo de importadores habituales, que podrían ser una fuente del abastecimiento del comercio informal.

A partir de estos análisis, la Subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, destacó el trabajo desplegado por los funcionarios del SII en terreno, realizando distintas acciones de cumplimiento tributario, con el objeto de confirmar esta hipótesis, además de levantar posibles hallazgos respecto del funcionamiento in situ de estas verdaderas redes o “grupos económicos” que están detrás de estos ilícitos.

Un aspecto relevante abordado en las acciones de cumplimiento tributario en terreno se asocia con distintos polos comerciales en Santiago y regiones, donde se ha detectado el funcionamiento de estos grupos que podrían estar abasteciendo el comercio ilegal en el país. En estos puntos se están desarrollando distintos operativos conjuntos, con otros organismos públicos, las municipalidades y las policías, para abarcar las distintas irregularidades que puedan estar cometiendo.

El IVA representa alrededor del 50% de los ingresos tributarios del país. por lo que incide directamente en la recaudación nacional y en el financiamiento de las diversas políticas de Estado que van en directo beneficio de chilenas y chilenos.



En este marco, uno de los focos de la estrategia del SII en esta materia apunta a combatir el comercio ilegal y la evasión de impuestos (IVA y Renta) asociada a este ilícito, para lo cual desarrolla diversos análisis a partir de fuentes de información estructuradas y no estructuradas, con el objeto de identificar a un grupo de importadores habituales, que podrían ser una fuente del abastecimiento del comercio informal.



La estrategia del SII aborda el proceso completo, desde el incentivo a la formalización, pasando por los controles en terreno, los análisis en profundidad y la presentación de acciones judiciales, cuando corresponda. Todo lo anterior es reforzado con el uso de herramientas como webscraping (extracción automática de información desde sitios web) y machine learning, que permitan detectar el desarrollo de actividades comerciales sin cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.



A partir de estos análisis, se programan acciones de cumplimiento tributario en terreno con el objeto de confirmar esta hipótesis, además de levantar posibles hallazgos respecto del funcionamiento in situ de estas verdaderas redes o “grupos económicos” que están detrás del comercio informal.



La Subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, explicó que, para realizar estos análisis en profundidad, el Servicio cuenta con diversas fuentes de información, entre las que destacan las provenientes de instituciones financieras; facturas y distinta documentación electrónica, la declaración anual de Renta; sus declaraciones IVA y otros impuestos mensuales, las declaraciones de importación de Aduanas; además de la verificación en terreno de la existencia de operaciones en las cuales los contribuyentes investigados eluden la emisión de los documentos tributarios correspondientes, entre otros incumplimientos.

Todo este trabajo ha permitido al SII identificar a cerca de 70 posibles proveedores de comercio informal, sobre quienes se están programando nuevos procesos de revisión y control, además de analizar la presentación de acciones judiciales en los casos que correspondan.



Con los insumos logrados a partir de esta estrategia, la Oficina contra el Crimen Organizado, del SII, avanza en el proceso de identificación de los posibles proveedores de comercio informal, incorporando un nuevo concepto, el de “grupos económicos” que están detrás de estos ilícitos, y que relacionan desde el punto de vista societario, comercial y familiar.



Estos grupos presentan diversos riesgos de defraudación en materia tributaria, así como en relación con la Ley de Propiedad Intelectual, además de indicios de otros delitos como los relacionados con el lavado de activos o el contrabando de mercancías.



Así, por ejemplo, de acuerdo a información de la Cámara Nacional de Comercio, el 64,7% de los productos que se comercializan en Chile son importados. En ese contexto, hemos identificado un universo de 63.000 mil importadores habituales registrados en un año, de los cuales aproximadamente un de 3,2% cuenta con atributos de riesgo asociados a patrones de proveedores de comercio informal, destacando algunos como:

Contribuyentes que presentan infracciones a la Ley de Propiedad Industrial o Intelectual

Contribuyentes con infracciones al Código Tributario y Ley de Rentas Municipales

Contribuyentes con domicilios virtuales y con socios con perfil de testaferro

Primeros Resultados

Con esta información, un foco de trabajo durante 2024 apuntó al Barrio Meiggs, polo comercial reconocido por la presencia de grupos que pueden estar relacionados con el abastecimiento del comercio informal.



Así, los diversos operativos en terreno realizados por los funcionarios del SII de manera conjunta con la Municipalidad de Santiago y las policías, permitieron realizar auditorías por la subdeclaración de ingresos, por un perjuicio fiscal estimado en más de $9.000 millones.



En paralelo, se ha observado la existencia de relaciones entre algunos comercios establecidos en el sector y los comerciantes informales ubicados en el entorno, lo que contribuyó a la configuración de las redes o “grupos económicos” que están detrás del comercio ilícito.



Así, por ejemplo, se identificó la presencia de un “Grupo Económico” específico, compuesto por:

Sociedades cuyos socios son personas naturales de nacionalidad chilena y extranjera.

Sociedades que registran actividades comerciales de compra y venta entre ellas.

Socios testaferros, que no registran ingresos declarados que justifiquen el origen de los fondos para la constitución de las sociedades ni para las operaciones que realizan.

Sociedades importadoras que han sido sancionadas por el Servicio Nacional de Aduanas por la internación de mercadería falsificada al país.

Sociedades que han sido infraccionadas por el Servicio de Impuestos Internos por la no emisión de documentación tributaria. En general son sociedades que reciben pagos en efectivo y por transferencia bancaria.

Contribuyentes subdeclarantes de ingresos, tanto personas como empresas.

En este tipo de Grupos Económicos existe todo un mecanismo de ocultamiento. Las empresas involucradas no duran más de una cantidad determinada de años, abandonan estas sociedades, y luego aparecen otras con socios similares, que utilizan un sistema de funcionamiento ilícito parecido al anterior, mediante el uso de testaferros que, al analizarlos, comprobamos que no tienen los ingresos o respaldo necesarios para ser parte de una sociedad, por ejemplo.



El modelo de funcionamiento de estas redes está en permanente evolución, para eludir los controles que el SII va aplicando junto a otras instituciones para impedir que sigan cometiendo estos ilícitos. En este sentido, “las diversas acciones de análisis y control en terreno que estamos desarrollando, son fundamentales para adelantarnos a sus maniobras y detectar oportunamente los delitos que van cometiendo”, subrayó la Subdirectora.



Así, solo en este sector, pudieron identificarse 26 contribuyentes nacionales y extranjeros, con vínculos familiares, comerciales, societarios y con estructuras tributarias defraudatorias, que comercializaban productos que infringen la propiedad intelectual, por lo que el SII está preparando la presentación de una querella durante julio, por los delitos tributarios detectados.



Despliegue Nacional

Un trabajo similar al que se está realizando en polos comerciales de Santiago, como el barrio Meiggs, está desplegando el Servicio también a nivel nacional. La Subdirectora, Carolina Saravia, destacó “el trabajo desarrollado por los fiscalizadores del SII en terreno, que entre otros resultados han permitido iniciar 56 procesos de auditorías en todo el país, relacionadas con posibles proveedores o abastecedores del comercio informal el Chile, las que están destinadas a analizar en profundidad incumplimientos como la subdeclaración de ingresos”.



En cada región, se realiza un trabajo coordinado con las distintas instituciones involucradas, entre las que destacan los municipios, el Servicio de Aduanas o las policías, con el objeto de detectar también en terreno a quienes están detrás de este delito que afecta no solo a las personas que compran estos productos ilegales, sino al país en su conjunto, dada la evasión de IVA que se produce en el marco de la comisión de este tipo de ilícitos.