Adultos mayores retoman Taller de Mosaico con alta participación tras receso invernal

La iniciativa forma parte de los 36 talleres gratuitos que ejecuta actualmente la Unidad de Adulto Mayor, beneficiando a más de mil 400 personas en la comuna.

El tradicional Taller de Mosaico para personas mayores retomó esta semana sus clases en la comuna, tras la pausa programada durante julio. La iniciativa, impulsada por la Unidad de Adulto Mayor de la Municipalidad de Punta Arenas, reúne a 39 participantes que asisten semanalmente a clases, en las que desarrollan habilidades artísticas y manuales.

El taller, que comenzó en la primera semana de abril y se extenderá hasta noviembre, contempla un total de 28 clases en el año y cumple su noveno año de funcionamiento.

“En este momento, todas están desarrollando distintos tipos de trabajos; algunas están más avanzadas porque las que vienen de años anteriores realizan trabajos más complejos”, señaló Elena Rivera, encargada del curso. Las alumnas aprenden desde el diseño hasta el corte, pegado y fraguado de cerámicas, aplicando distintas técnicas según el tipo de obra que eligen desarrollar.

Desde la Unidad de Adulto Mayor del municipio, la funcionaria Sandra Vidal destacó que el taller de mosaico es parte de una oferta mucho más amplia. “Actualmente estamos ejecutando 36 talleres en paralelo, que abordan aspectos físicos, cognitivos, recreativos y sociales. Esto nos permite llegar a más de mil 400 personas mayores de la comuna con actividades gratuitas, pensadas para responder a sus intereses y necesidades”, explicó.

Liliana Contreras, quien se integró este año tras jubilarse, valoró profundamente el espacio. “Te permite, además, no alejarte ni encerrarte en la casa, sino salir al mundo. A pesar de que uno puede tener amistades y la familia, este es un mundo distinto, donde compartes con personas de todas las edades, obviamente mayores, pero gente que ya lleva dos o tres años en el curso y otras que están empezando, como nosotras”, comentó.