Asume nuevo Director Regional de SERNAC en Magallanes





● Matías Salazar Barrera es abogado de profesión y fue seleccionado a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).



Matías Salazar Barrera es el nuevo Director Regional del SERNAC en Magallanes, cargo al cual fue seleccionado luego de postular a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).







La autoridad regional es abogado titulado de la Universidad Alberto Hurtado y posee un Magíster en Derecho Regulatorio de la Universidad Católica de Chile.







«Mi compromiso es trabajar de la mano con la ciudadanía para abordar las problemáticas de consumo que les resultan relevantes», afirmó la autoridad recién asumida.







Asimismo, Salazar señaló que «buscamos fortalecer las herramientas de las personas consumidoras a través de una sólida educación financiera y en derechos, empoderándolas para que tomen las mejores decisiones en su vida cotidiana».







Por último, el Director Regional también hizo énfasis en profundizar su cercanía con toda la ciudadanía y «establecer relaciones de colaboración con las distintas autoridades de la región, en pro de una educación y protección efectiva de los derechos de los consumidores».







La vasta experiencia en el servicio público de Salazar incluye roles destacados como litigante en el Consejo de Defensa del Estado, en la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas, asesor legislativo del Ministerio del Deporte, Analista en la Dirección de Presupuestos, Jefe de Litigios en el SERVEL, Director Jurídico de la Municipalidad de Melipilla y Asesor Jurídico-Legislativo en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, se ha desempeñado como abogado con especialización en derecho público, regulatorio y diseño institucional, y como profesor en diversas cátedras relacionadas, entre ellas la Universidad de Magallanes.