Catalina Droguett abordará regeneración ecológica en seminario “Impacto 360 Magallanes”

La periodista y fundadora de la plataforma chileno latinoamericana “Mujer Sustentable”, participará como conferencista en el evento organizado por la Revista e-Negocios y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, que reunirá a líderes del mundo público y privado para dialogar sobre desarrollo sostenible en la región.

Agosto, 2025.- Este viernes 29 de agosto, la reconocida eco periodista y recientemente escogida dentro de la lista de los 100 latinos más comprometidos por la acción climática, Catalina Droguett, será una de las expositoras principales del seminario “Impacto 360 Magallanes”, organizado por la Revista e-negocios y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas representada por su Alcalde Claudio Radonich. El encuentro se desarrollará en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro y reunirá a autoridades, expertos y empresarios para abordar el rol estratégico de Magallanes en la transición hacia una economía limpia, innovadora y centrada en el capital humano.

Droguett presentará su conferencia enfocada en transitar desde la sustentabilidad a la regeneración ambiental y humana, y además una interesante conversación junto a Angela Bustos Gerenta de Insular, empresa de regeneración y restauración ecológica. La fundadora y conductora del programa de radio y televisión “Chile Sustentable” compartirá su visión sobre cómo el cambio cultural, la innovación y la comunicación son claves para enfrentar la crisis climática desde el sur del mundo.

“Participar en este encuentro en Magallanes es clave para impulsar un diálogo sobre energías limpias, innovación y desarrollo humano. Estoy convencida de que esta región puede convertirse en un referente mundial en sostenibilidad, y mi aporte estará en poner al centro la regeneración ecológica y humana, conectando a personas y empresas en una transformación cultural donde la comunicación y la innovación sean motores del cambio que Magallanes puede liderar para Chile y el mundo”, señaló Catalina Droguett, quien ha encabezado iniciativas de educación ambiental y participación ciudadana a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Constanza Prats, Directora de Revista e-negocios y gestora del Seminario, indicó “Queremos descentralizar las conversaciones sobre innovación, liderazgo y desarrollo empresarial, y por eso estamos realizando este seminario en Punta Arenas. Nuestro objetivo es abrir espacios de encuentro y aprendizaje que conecten a los líderes locales con referentes nacionales, potenciando el crecimiento de la región y visibilizando su enorme valor estratégico para Chile y el mundo”.

La jornada contará también con ponencias de Miguel Palma Gerente General EPAUSTRAL, Karina Suarez Gerenta General Clínica Belenus, Enzo Altamirano Gerente Comercial Exeed Chile, Paola Milosevic Miembro del Directorio Austro Chile, Angela Bustos Gerenta Innovación Insular Chile entre otras destacadas voces. El evento será una plataforma para compartir experiencias, impulsar alianzas y proyectar a la región como un polo de desarrollo sostenible.

La invitación está dirigida a líderes, emprendedores y actores clave del ecosistema de innovación que buscan contribuir activamente a una región más resiliente y próspera.