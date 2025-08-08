Contraloría constató que más de 13 mil funcionarios acudieron a casinos de juego mientras estaban con licencia médica

En su informe CIC N° 15, la Contraloría informó que, de ese total, 1.486 funcionarios aparecen en el listado dado a conocer en mayo pasado, sobre servidores públicos que viajaron fuera del país mientras se encontraban con reposo.

Un total de 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos de juego existentes en el país. Esto, mientras se encontraban con licencia médica durante el período 2023-2024.

Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República (CGR) en su 15° Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que se cruzaron los datos aportados por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Los antecedentes que se tomaron en consideración para el análisis fueron los siguientes: Según reportó la SUSESO, en ese período se otorgó un universo de 5.235.890 licencias médicas a servidores públicos. En paralelo, la SCJ informó a la CGR que hubo 218.372 ingresos de funcionarios del Estado a alguno de los casinos del país.

En concreto, las 13.286 personas anteriormente mencionadas presentaron un total de 14.599 licencias médicas. Además, el informe explicita que 1.486 de estos funcionarios ya habían sido identificados en mayo pasado como alguno de quienes, estando con licencia médica, viajaron fuera del país.

Asimismo, el análisis permitió detectar que, con el mal uso de estas licencias, se registraron 14.923 asistencias a casinos, siendo los recintos ubicados en O’Higgins, Biobío y Valparaíso, los que concentraron la mayor cantidad de visitas. En la primera hubo 3.376 registros (23%), en la segunda, 2.180 (15%), mientras que en Valparaíso se registraron 2.162 (14%) ingresos. Más abajo se encuentran Los Lagos 1.454 (10%) y La Araucanía 1.125 (7%).

Las 14.599 licencias médicas cuyos titulares no habrían respetado el periodo de reposo se distribuyen en 799 entidades. Las entidades con mayor incidencia son las municipalidades, con un 30%, y hospitales y servicios de salud con un 29%. Entre los servicios con mayor cantidad de licencias y que presentan ingreso en establecimientos de azar, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516 licencias); Fundación Integra (480); Servicio de Salud de Concepción (332); Servicio de Salud de O’Higgins (233); Corporación Nacional del Cobre (211); y el Servicio de Salud Viña de Mar-Quillota (182).

Por todos estos hechos, la CGR notificará a las instituciones, con el fin de que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor. En paralelo, la información y sus documentos de respaldo se enviarán a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), para que efectúen las acciones que les corresponden en virtud de sus facultades legales.

Adicionalmente, se enviaron estos antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que procedan.