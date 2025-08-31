Deportista natalino completó exigente ultramaratón internacional en Europa

Con una hazaña deportiva que lo posiciona entre los grandes del ultrarunning mundial, el chileno Esteban Marín, de 33 años y oriundo de Puerto Natales, logró completar la Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 2025, una de las competencias más prestigiosas de ultra distancia.

El deportista recorrió 175 kilómetros con más de 10.000 metros de desnivel positivo en un tiempo de 32 horas, atravesando los Alpes y uniendo tres países: Italia, Francia y Suiza.

La carrera comenzó el viernes al mediodía y finalizó la tarde del sábado, exigiendo al máximo la resistencia física y mental de los corredores.

El UTMB es considerado el “Mundial del trail running” y reúne cada año a la élite mundial de la disciplina. Para Marín, completar la prueba significó no solo un logro personal, sino también un hito para el deporte chileno desde una de las ciudades más australes del mundo.