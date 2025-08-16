Diputada Javiera Morales extiende presencia en Puerto Natales

La diputada por Magallanes y la Antártica Chilena, Javiera Morales Alvarado, amplió su presencia en Puerto Natales. Ahora, junto al Preuniversitario Popular que funciona hace dos años, se abre una oficina de atención directa, con el objetivo de fortalecer el contacto directo con la comunidad y facilitar la atención ciudadana en la provincia.

La oficina está ubicada en Blanco Encalada #598 y su horario de atención es de lunes a viernes entre las 10:00 y las 13:00 horas. Además, se habilitó el número +569 9821 6955, que funciona como teléfono y WhatsApp, para que las vecinas y vecinos puedan hacer consultas o agendar reuniones de forma más rápida y directa.

“En estos tres años hemos estado siempre presentes en la provincia, hemos contado con un Preuniversitario Popular en el que jóvenes pueden asistir de forma gratuita a preparar la PAES para ingresar a la educación superior. Quise reforzar esta presencia, para estar más cerca de los natalinos, escuchar sus inquietudes y seguir construyendo. Esta nueva oficina es parte de mi compromiso con Magallanes y, en especial, con la comunidad natalina”, afirmó la diputada.

La oficina distrital busca atender temas legislativos, canalizar solicitudes ciudadanas, entregar información de programas estatales y recoger las prioridades de la comunidad para llevarlas al Congreso Nacional.

“Los voy a estar esperando con los brazos abiertos para atender sus inquietudes”, finalizó la parlamentaria.