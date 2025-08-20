Diputada Javiera Morales valora aprobación en la Cámara del proyecto que pone fin al CAE

La diputada por Magallanes, Javiera Morales, destacó la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), calificando el avance como un paso histórico en la lucha contra el endeudamiento estudiantil.

“Se nos dijo que no iba a poder, pero hoy día avanzamos un paso más para terminar con el CAE y sacar a la banca del endeudamiento de miles de estudiantes. En nuestra región de Magallanes son más de 7 mil jóvenes que caminan con una pesada mochila de deuda, y hoy avanzamos para aliviar esa carga”, señaló la parlamentaria.

Entre los principales cambios que contempla la iniciativa, Morales subrayó que el pago mensual de la deuda se reducirá de un promedio del 14% a solo un 4% de la renta, además de la salida de la banca del sistema, lo que permitirá que esta deuda no figure como pasivo al momento de optar a un crédito hipotecario. Asimismo, el proyecto incorpora un mecanismo de condonación para quienes ya arrastran compromisos financieros por el CAE.

“Sacamos a la banca, y eso significa que cuando quieras optar a un crédito hipotecario no te va a aparecer como deuda. Además, viene con condonación para quienes cargan hoy con esa mochila. Se nos dijo que no iba a ser posible, pero hoy día lo logramos”, enfatizó.

El proyecto, que fue aprobado en la Cámara, pasará ahora a discusión en el Senado. Morales adelantó que seguirán presionando en la tramitación: “Tenemos un compromiso con los estudiantes de Chile y no vamos a soltar este tema”.