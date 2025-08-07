Edelmag informa respecto interrupción de suministro en Punta Arenas

En relación a la interrupción de suministro que a esta hora afecta a diversos sectores de la comuna Punta Arenas, la Empresa Eléctrica de Magallanes informa lo siguiente:

1.854 clientes de distintos puntos de la ciudad se encuentran sin suministro eléctrico debido a las fuertes rachas de viento que a esta hora se registran en Punta Arenas.

Los sectores afectados son Villa Las Nieves y Torres del Paine, incluyendo Zona Austral.

Nuestras brigadas se encuentran recorriendo las áreas afectadas, para realizar las reparaciones que se requieran y restituir el suministro, resguardando las condiciones de seguridad de los trabajadores.

Desde EDELMAG se lamenta las molestias que pudiera generar esta situación y reitera que se encuentra disponible el Fono Clientes 800 800 400 y por WhatsApp + 56 9 8370 0595, la cuenta X @edelmag_sos, para consultas. Para una atención más expedita, es importante que tengan a mano su número de cliente que se encuentra impreso en la parte superior de la boleta.