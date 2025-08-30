El Abastecimiento: Trabajo prioritario para la operatividad de la Red Asistencial en Magallanes





Más de 25 mil millones de pesos, equivalentes a más de 5 mil órdenes de compras emitidas, han sido gestionados durante el último año, considerando periodo 2024 – 2025, por el Departamento de Abastecimiento del Servicio de Salud Magallanes, consolidando avances concretos en procesos de compra, gestión de contratos y logística para distribución de insumos a la Red Asistencial, asegurando acceso oportuno y eficiente.



Rol que es asumido por un equipo de jóvenes profesionales, técnicos y administrativos, encargados de la gestión completa de la red de suministros para gran parte de los establecimientos de salud, de acuerdo a lo señalado por la directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez.



“Acá hay un trabajo que es anónimo, tal vez invisible para la comunidad en general, pero sumamente importante para mantener y garantizar que la cadena de suministros y que las diferentes prestaciones de salud sean entregadas a nuestra comunidad usuaria, por lo que consideramos más que meritorio hacer un reconocimiento al trabajo desarrollado por nuestros funcionarios/as de las Unidades de Adquisiciones, Gestión de Contratos y Bodega, quienes nos dan garantía de que productos y servicios lleguen donde son necesarios”, indicó la autoridad de salud.



Y el trabajo desarrollado no es menor, al considerar dar respuesta oportuna a los requerimientos de SAMU Magallanes, Salud Mental, Hospitales Comunitarios de Porvenir, Puerto Williams, Hospital Clínico de Magallanes y diferentes Subdirecciones y Departamentos de la Dirección de Servicio.



“La verdad es que hemos registrado avances relevantes en materia de eficiencia, estandarización de procesos, control de tratos directos y apoyo a las PYMES, además de fortalecer la logística y la gestión contractual. Estos logros reafirman el compromiso del equipo con la transparencia, la innovación y la mejora continua en beneficio de la red asistencial y de la comunidad usuaria”, expresó Aldo Venegas, referente de Abastecimiento de Salud Magallanes.



Ejemplo de ello son las 2.676 solicitudes de compra gestionadas en el periodo, que involucraron la realización de licitaciones, compras ágiles y convenios marco, entre otros. “De las 5.641 órdenes de compras emitidas en nuestro Servicio, 1.535 se adjudicaron a través de compras ágiles a PYMES y solo el 3% corresponde a tratos directos por cantidad de órdenes, lo que refleja un uso responsable y ajustado a normativa”, destaca Luis Godoy, subdirector Administrativo del Servicio de Salud.



Dentro de los hitos destacados, la jefatura de abastecimiento, subraya la difusión de la nueva Ley de Compras y su reglamento, la estandarización de bases administrativas, la automatización de procesos de evaluación en convenios de suministro y la capacitación permanente a referentes y usuarios finales.



Agregando que, “nuestro rol no es solo comprar, vemos también la suscripción y administración de contratos con proveedores, involucrando multas cuando lo amerita y gestionando convenios de suministros, asegurando así cumplimiento y continuidad en el acceso a bienes y servicios bajo la normativa vigente de compras públicas; de igual forma proveemos insumos y gestionamos la logística necesaria para la cadena de suministros, garantizando la continuidad operacional de hospitales y centros de atención primaria”, enfatizó Aldo Venegas.



Consignar que, en el último año la Unidad de Bodega del Servicio, recepcionó y distribuyó 674 órdenes de compra, generando a su vez 205 despachos vía carga aérea y más de 86 metros cúbicos de carga transportada vía marítima, beneficiando a la comunidad magallánica, especialmente a aquella que habita en zonas más aisladas como Puerto Williams, donde la disponibilidad de insumos depende de una gestión de transporte eficiente.



