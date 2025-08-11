El señor de los venenos | Juan Salvador Miranda | Opinión

El señor de los venenos

Las fake news y la pos verdad avanzan sin control entre la comunidad que está cada vez más anestesiada con las redes sociales.

Pero detrás de toda la maquinaria para distorsionar, existe un andamiaje, existe un equipo, y para poder lograr esa lógica se necesita dinero, existe un señor de los venenos que está creando contenidos para confundir.

Esto no es nuevo, ya sucedió con el Brexit (la salida del reino unido de la comunidad europea) , con las campañas electorales de Bolsonaro, Trump, Milei, que resultaron exitosas por el despliegue que realizaron vía redes sociales.

La prensa hegemónica que se inclinaba siempre hacia la derecha, esta vez da un paso más allá y apuestan por la ultra derecha.

Esto no es nada nuevo, solo es la consolidación de lo que hoy buscan los empresarios y nuevamente se repite la historia.

La idea es destruir la realidad concreta a punta de mentiras emotivas.

La idea es crear slogans vacíos pero que hacen ruido, sin contenido aparente, como una especie de cachetazo de payaso.

Hoy no tenemos ciudadanos informados, tenemos códigos de barra, posmos frígidos, vamos camino de una sociedad cada vez más vacía donde la solidaridad será una especie de utopía.

El individualismo triunfo en una sociedad que poco a poco va mutando hacia un autoritarismo democrático.

Hoy vemos con impotencia que se desarrolla un genocidio en gaza, pero no le importa a la sociedad individualista, ahora se entiende su tolerancia a los autoritarismos de hace décadas atrás, y en aquel tiempo la información no llevaba de manera instantánea como ahora.

Matar niños, ancianos mujeres, hombres inocentes son crímenes de guerra, pero a pocos les interesa.

Según el recuento del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), para el 16 de julio de 2025 al menos 186 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación habían muerto desde que comenzó la guerra de Gaza, un dato que no deja indiferente es que los periodistas Fallecidos en la II Guerra Mundial fueron 68 periodistas en un periodo de 7 años.



En algún lugar desde su ordenador portátil el señor de los venenos orquesta sus campañas de mentiras emotivas, crea contenidos para confundir a los ciudadanos, como sucedía en el libro ”1984” de George Orwell le creen todo al gran hermano, recuerden que la gran mayoría de las personas pertenecían a la clase trabajadora, compuesta por la gran mayoría de la población, que vive en condiciones precarias y es mantenida en la ignorancia y la distracción por el Partido.

En estos tiempos es revolucionario, volver a leer y regresar a la conversación, dos cosas que hoy se están perdiendo.



Imagen: Diario El Sureño







