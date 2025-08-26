Exposición del SAG indigna a Concejo Municipal por falta de compromiso

La directora del organismo evitó hablar con la prensa tras su exposición, mientras la seremi de Agricultura salió en su defensa. El concejal Becerra pidió su renuncia por falta de gestión.

Con evidente molestia reaccionaron el alcalde y concejales de Punta Arenas tras la exposición realizada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el Concejo Municipal, instancia convocada para abordar el creciente problema de los caballos sueltos en la vía pública. Lejos de entregar soluciones concretas, la presentación del servicio se limitó a enumerar normativas y deslindar responsabilidades, dejando en evidencia una actitud distante, burocrática y poco comprometida con la situación que afecta a diario a vecinos y conductores.

La propia directora regional del SAG, quien inicialmente ni siquiera iba a intervenir en la sesión y solo tomó la palabra a petición expresa del alcalde Claudio Radonich, evitó dar declaraciones a los medios locales y abandonó rápidamente el recinto, pese a que era su organismo el que debía entregar respuestas.

Ante el vacío dejado por la autoridad del SAG, la seremi de Agricultura, Irene Ramírez, intentó justificar la labor del servicio. “Lo importante es seguir trabajando con los equipos. Se han realizado catastros de predios periurbanos y se entregó información al municipio sobre el número de equinos y bovinos por predio. El objetivo es identificar a los responsables y avanzar en estrategias conjuntas”, sostuvo, insistiendo en que el rol del SAG está acotado a la trazabilidad y sanidad animal, principalmente en el ámbito productivo.

Desde el propio servicio, Javier González, encargado regional pecuario, reforzó la misma línea defensiva. “El SAG tiene un rol sanitario, no buscamos eludir responsabilidades, pero la normativa nos limita. Nuestro trabajo está enfocado en enfermedades equinas y en mantener actualizadas las bases de datos de animales en predios periurbanos”, explicó, lamentando que la exposición haya sido percibida como una “cátedra”.

Las respuestas no convencieron a los concejales. José Becerra fue categórico: “La postura del SAG es una falta de respeto al Concejo y a los funcionarios municipales que hacen el trabajo en terreno. Se deslindan de responsabilidades en materias que les competen, como bienestar animal o fiscalización de predios y actividades ecuestres. Nunca se les ve fiscalizando, mientras el municipio enfrenta solo esta situación crítica. Por eso, pido públicamente que la directora del SAG dé un paso al costado”.

El equipo veterinario municipal también expresó frustración. El profesional José Luis Carreño señaló que la Municipalidad ha debido elaborar un catastro de más de cien caballos sin identificación, información que se entrega al SAG sin recibir retroalimentación. “Lo que pedimos es simple: que el SAG identifique a los dueños de los animales para cursar infracciones. Hoy todo lo hace la Municipalidad sola, sin apoyo real ni de Carabineros ni del SAG. Si hubiera voluntad política, ya habríamos visto colaboración activa”, advirtió.

El alcalde Claudio Radonich, en tanto, subrayó la diferencia entre aplicar la norma y tener voluntad de resolver los problemas. “Si uno se queda solo en la norma, no se hace nada. El municipio ha ido más allá de lo que le corresponde, porque entendemos que aquí está en juego la seguridad de las personas y el bienestar animal. Lo que vimos del SAG fue una exposición jurídica sin conexión con la realidad. Faltó voluntad. Esperamos que la disposición a colaborar que se mencionó al final de la reunión no quede solo en palabras, porque hasta ahora no ha habido avances”.

La sesión terminó con una mirada en común entre los ediles, quienes concordaron en que el SAG mantiene una actitud distante, carente de empatía y con mínima disposición a actuar, mientras los caballos siguen representando un riesgo de seguridad real en la comuna. La exigencia ahora es que el organismo asuma un rol claro y deje de eludir responsabilidades en una problemática que no da para más espera.