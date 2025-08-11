Gabinete del Agro se realizó en Punta Arenas

En el Gabinete del Agro, desarrollado el día viernes 8 de agosto, el INIA Kampenaike presentó los compromisos previamente asumidos con la Seremi de Agricultura para proponer al Gobierno Regional diversos programas, así como también nuevas ideas de proyectos.

En el encuentro, la Directora de INIA Kampenaike, Claudia Gómez, junto a la Subdirectora, Carolla Martínez, y la investigadora, Claudia McLeod, dieron a conocer las principales líneas de trabajo y los desafíos para el desarrollo del sector agropecuario regional.

Esta instancia permitió reafirmar que todas las acciones se enmarcan en los lineamientos estratégicos del INIA y del Ministerio de Agricultura, orientados a impulsar la innovación, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del mundo rural.