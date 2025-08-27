HIF y CORFO impulsan primer proyecto de captura directa de aire en CHILE para producir combustibles carbono-neutrales

Tecnología permite capturar CO₂ directamente de la atmósfera y se espera que esté completamente instalada en diciembre, posicionando a Chile como líder en innovación para la transición energética.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), liderado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Corfo.

En un nuevo paso hacia la descarbonización, la directora ejecutiva del Comité de Hidrógeno Verde de Corfo, Ana María Ruz; junto a la directora regional de Corfo, María José Navajas, recorrieron las instalaciones de la planta HIF Haru Oni, para constatar los avances del primer sistema de Captura Directa de Aire (DAC) que se implementa en Chile.

El proyecto, desarrollado por HIF en colaboración con importantes centros de investigación en Alemania, tiene como objetivo desarrollar, implementar y validar una prueba de concepto de la tecnología DAC en la planta Haru Oni, para la producción de e-Combustibles y su integración en procesos industriales de la planta. El proyecto busca demostrar la viabilidad técnica, económica y comercial de esta innovación, con el objetivo de incorporar aprendizajes y escalar este proyecto de descarbonización desde Chile hacia el mundo.

“Este proyecto demuestra el potencial de una empresa chilena para liderar el desarrollo de tecnologías limpias a nivel global, con un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Felicitamos el trabajo realizado, que evidencia cómo el instrumento Alta Tecnología facilita el desarrollo de innovación de mayor complejidad, intensiva en I+D, frente a una alta incertidumbre tecnológica y con una gran capacidad de influir en el mercado nacional y global”, sostuvo Aintzane Lorca, Jefa de la División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Con el apoyo de US$1 millón del instrumento Innova Alta Tecnología de Corfo y una inversión sobre los US$20 millones, en esta prueba conceptual se espera capturar hasta 600 toneladas anuales de CO₂ directamente desde la atmósfera.

Este CO₂ será utilizado para producir combustibles carbono-neutrales, como e-Metanol y e-Gasolina, destinados principalmente a sectores donde la electrificación no es una opción inmediata. Los e-Combustibles se producen con hidrógeno verde y CO2 reciclado y se pueden utilizar en motores e infraestructura existente, siendo un reemplazo inmediato de los combustibles convencionales.

“La experiencia de largos años de profesionales chilenos en combustibles fósiles de la Región de Magallanes que trabajan hoy en HIF Haru Oni, es un importante complemento a los investigadores alemanes para alcanzar la modularidad y eficiencia que requiere la tecnología DAC, y se abre también un espacio para investigadores chilenos en una tecnología que impactará los mercados internacionales”, destacó la directora ejecutiva del Comité de H2V de Corfo, Ana María Ruz.

Se espera que la instalación esté finalizada en diciembre de este año, convirtiendo a HIF Haru Oni en la primera planta en capturar carbono del aire para la producción de e-Combustibles.