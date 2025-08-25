Hospital de Natales incorporó Cirugía Mayor Ambulatoria a su cartera de prestaciones

Desde enero a julio del presente año 106 natalinos han accedido este modelo de atención que permite realizar intervenciones quirúrgicas mayores sin necesidad de hospitalización.

El Hospital de Natales incorporó a su cartera de prestaciones la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) en las especialidades de ginecología, traumatología y cirugía general. Este modelo de atención en salud, de carácter multidisciplinario, permite que la admisión, la intervención quirúrgica y el alta del paciente ocurran el mismo día, en un período menor a 24 horas. Esta característica convierte a la CMA en una alternativa efectiva y eficiente para responder a la demanda de pacientes en lista de espera para cirugía, ya que la disponibilidad de camas no representa una barrera para acceder al procedimiento quirúrgico.

Para que una cirugía mayor ambulatoria sea posible, el proceso inicia con la selección y preparación del paciente, lo que es fundamental ya que se deben cumplir requisitos específicos para que los riesgos asociados al acto quirúrgico disminuyan. Una vez que el paciente es seleccionado para ser operado bajo esta modalidad, debe presentarse el día indicado para realizar el procedimiento en la Unidad de CMA de Hospital. Ahí es ingresado, luego se traslada a pabellón, se realiza la intervención y, posteriormente, vuelve a la unidad CMA, donde realiza la recuperación post operatoria. Allí el paciente es monitoreado permanentemente por el equipo, hasta completar el tiempo necesario. Se le entregan las indicaciones para continuar los cuidados en casa y para el control médico posterior y se da de alta en el mismo día.

Tal como explicó la médica anestesista y jefa del Servicio de Pabellón, Dra. Nadia Sánchez: “Desde el año pasado se incorporó la CMA como modalidad de acceso a intervenciones quirúrgicas, permitiendo que la admisión, cirugía y alta del paciente ocurran el mismo día. Posterior al alta, y tal como señala nuestro protocolo, se contacta telefónicamente al paciente para conocer su estado de salud, pero también para evaluar su nivel de satisfacción con la modalidad y la atención recibida. Los resultados han sido muy satisfactorios; los pacientes natalinos destacan positivamente esta prestación de salud y la calidad de la atención brindada.”

La usuaria Charlotte Moreno calificó como muy buena la atención recibida y la modalidad de atención. “El pasado 8 de agosto fui operada por CMA. El proceso fue cómodo y rápido: me ingresaron ese mismo día, me operaron, pasé a recuperación y luego me dieron de alta. Todo en un solo día, lo que hizo que fuera una experiencia no solo rápida, sino también muy cómoda”, aseguró la paciente.