IMACEC del mes de junio 2025 crece un 3.1% gracias al comercio, servicios e industria

De acuerdo con la información preliminar, el Imacec de junio de 2025 creció 3,1% en comparación con igual mes del año anterior (Tabla 1). La serie desestacionalizada disminuyó 0,4% respecto del mes precedente y aumentó 2,9% en doce meses. El mes registró un día hábil más que junio de 2024.

El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios, el comercio y la industria, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera (Gráfico 1). Esto último determinó la caída del Imacec en términos desestacionalizados (Gráfico 2).

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 4,8%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,8% respecto del mes anterior y aumentó 4,5% en doce meses.

Análisis del Imacec por actividad

1. Producción de bienes

La producción de bienes cayó 0,4% en términos anuales. Este resultado fue explicado por la caída de la minería, lo que fue compensado en parte por la industria y el resto de bienes. El desempeño de la minería fue incidido por una menor extracción de cobre, mientras que la industria fue impulsada por la mayor elaboración de alimentos. En tanto, en el resto de bienes se registró una mayor actividad en construcción y pesca extractiva.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 2,4% respecto del mes precedente, resultado que fue explicado por la menor actividad minera.



2. Comercio

La actividad comercial presentó un aumento de 8,9% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, seguido del minorista. El primero fue impulsado por las ventas de materias primas, alimentos y vestuario. En tanto, en el comercio minorista crecieron las ventas realizadas en almacenes de comestibles, grandes tiendas y a través de plataformas de venta online. Por su parte, el comercio automotor registró mayores ventas de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,7% respecto del mes anterior, incidido por el resultado del comercio mayorista.

3. Servicios

Los servicios aumentaron 4,1% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación. Estos últimos crecieron principalmente por una baja base de comparación debido a suspensiones de clases registradas en el año anterior. En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron positivamente al resultado de la actividad.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,4% respecto del mes precedente, determinado por los servicios personales.

Conforme al calendario de difusión de las cifras de Cuentas Nacionales, los resultados preliminares del PIB correspondientes al segundo trimestre del año en curso, así como las revisiones del primer trimestre, serán difundidos el próximo lunes 18 de agosto.