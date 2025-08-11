Ipsos: Crimen y violencia entre las mayores preocupaciones de los chilenos según estudio «Preocupaciones del mundo»

A tres meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el estudio Preocupaciones del Mundo de Ipsos registró un importante descenso en la inquietud de los encuestados de Chile respecto a la corrupción, aunque se mantiene entre los cinco temas más preocupantes.

Santiago, agosto de 2025 — La empresa líder de investigación de mercados Ipsos lanzó su informe mensual “What Worries the World?” (Preocupaciones del Mundo), que recogió la percepción de alrededor de 25 mil personas en 30 países sobre los temas que generan mayor inquietud en la ciudadanía.

“Crimen y violencia”, categoría que lidera el listado hace años en nuestro país, pasó también a ser la mayor preocupación en el promedio global con un 32%, desplazando a la “Inflación” que le sigue de cerca (31%). En los países de América Latina la preocupación por el crimen y la violencia es mayor, con los seis países de la región medidos entre los ocho países más preocupados. Además, cada uno de ellos registra niveles más altos de preocupación que hace doce meses atrás.

Chile se ubica con el segundo mayor nivel de inquietud en este tema (62%), detrás de Perú (64%). Aunque en ambos países bajó la preocupación por el crimen y la violencia respecto al mes pasado, en la comparación interanual es 5 y 7 puntos porcentuales, respectivamente, más alta.



Por su parte, la preocupación por el “Control de la inmigración” aumentó 2 puntos porcentuales el último mes en Chile, alcanzando un 43% de menciones. En tercer lugar, se ubicó “Desempleo” con un 36%, que aumentó un punto porcentual. La inquietud respecto a estos dos temas también es más alta comparada con julio de 2024, en 7 y 4 puntos porcentuales cada uno.

El ítem que destaca por su caída de 9 puntos porcentuales en comparación al mes pasado es “Corrupción financiera y política” (27%), lo que toma especial relevancia al considerar que quedan tres meses para las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Jorge López, Country President de Ipsos en Chile, señaló que “A pesar de la caída significativa que registró la preocupación por la corrupción entre los encuestados del país, el nivel de inquietud se mantiene relativamente alto, considerando que se mantiene entre las cinco primeras y con una de cada cuatro personas que la menciona. Y, si bien el crimen y la inmigración están instaladas como las principales preocupaciones en Chile, hace tiempo y por mucha distancia, será interesante ver qué temas cobran más relevancia durante el período de campañas electorales”.

La edición de este mes del estudio hace foco particularmente en la “Pobreza y desigualdad social”, que es la tercera mayor preocupación en el mundo (29%) y cuarta en América Latina (34%). Aunque en Chile uno de cada cuatro encuestados mencionan este tema como una preocupación (25%), el país registra el nivel de inquietud más bajo de América Latina y es 3 puntos porcentuales más bajo que hace un año atrás.

Respecto a la percepción general del país, un 31% de los encuestados considera que Chile va en la dirección correcta, lo que representa un leve aumento de un punto porcentual respecto al mes anterior. En contraste, un 69% cree que el país va por el camino equivocado.

La misma proporción se observa al evaluar la situación económica actual: un 31% la califica como buena (tres puntos más que en junio), mientras que un 69% la percibe como mala, cifra que disminuye tres puntos, en línea con el comportamiento esperado ante mejoras graduales o estacionales.

“Aunque este mes mejoró la percepción de la situación económica en el país, las preocupaciones de orden económico parecen retomar fuerza entre los encuestados de Chile los últimos meses: el desempleo está ubicado en tercer lugar y la inquietud respecto a la inflación le sigue. Está última anotó su segundo aumento consecutivo y, apenas unos meses atrás, no estaba entre las cinco primeras menciones”, comenta López.

