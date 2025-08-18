Japo Boulder inaugura nuevo muro de escalada en Punta Arenas

Este fin de semana, Japo Boulder inauguró oficialmente sus nuevas dependencias en Maipú 1039, entre O’Higgins y Jorge Montt, dejando atrás la ubicación de Bilbao 1170. El espacio incluye un muro de escalada que cumple con los estándares nacionales en altura, calidad de presas, dificultad y amplitud de problemas, además de un área equipada con colchonetas de alto nivel. El recinto también suma una sala de máquinas y un convenio con un box de kinesiología especializado en escalada, dirigido por el kinesiólogo Fabián Macías.

“Llevamos tres años funcionando en otro espacio y decidimos profesionalizar la escalada, trayendo un muro con buenas dimensiones, colchonetas de calidad, presas e implementación física. Están todos invitados a probar esta disciplina, que puede practicarse todo el año. Ofrecemos clases desde los 5 años en adelante y convenios con la Fuerza Aérea, clubes deportivos y nuevas instituciones”, destacó Joaquín Moreno, fundador de Japo Boulder.

La comunidad escaladora celebró con entusiasmo la apertura. “Me encanta el lugar, está muy moderno, listo para que todos evolucionemos y nos hagamos más fuertes”, comentó Omaira Guaiquil, escaladora local.

En la misma línea, Tomás Guerra, miembro activo de la comunidad, destacó el avance que significa para el deporte en la ciudad: “Este nivel de gimnasio era un sueño. Se logró de manera muy profesional, con un muro de altura ideal para competencias y entrenamientos que no solo requieren fuerza, sino también coordinación y equilibrio. Es un espacio que nos permitirá crecer como comunidad escaladora por mucho tiempo”.

Yuliana Álvarez, quien practica escalada sostenidamente desde hace dos años, coincidió en el impacto positivo de contar con un recinto de este nivel: “Es un lugar muy lindo. Hoy todos estuvimos contentos por poder tener este muro que permitirá realizar más actividades y motivar a que se sumen tanto niños como adultos”.

Con esta renovación, Japo Boulder se consolida como un punto de encuentro y formación para la escalada en Punta Arenas, ofreciendo infraestructura de alto nivel y un ambiente pensado para expandir la comunidad deportiva local.