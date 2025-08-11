Jornada de prevención contra ACV se realiza en liceos Experimental y Luis Alberto Barrera de Punta Arenas

Actívate, Cuídate y Vive sin ACV llegó este viernes 8 de agosto al Liceo Luis Alberto Barrera, donde estudiantes participron de un taller guiado por el neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes, Dr. Javier Gaete, aprendiendo a reconocer los signos de un accidente cerebrovascular y la importancia de su prevención.

Durante la tarde, la jornada continúa en el Liceo Experimental de la UMAG con el lanzamiento oficial de esta nueva versión del programa, que reúne a diversas instituciones para educar y promover hábitos saludables en nuestra comunidad escolar