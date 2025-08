La minería está de luto | Ernesto Sepúlveda T. | Opinión

Chile es un país minero. Desde antes de los orígenes de nuestra nación independiente, ya se efectuaban labores mineras en la Colonia, nuestra principal riqueza es y ha sido siempre, la que se extrae de las entrañas de la tierra. El día de hoy, la principal empresa minera del mundo es CODELCO CHILE, una empresa estatal. Las faenas mineras por su complejidad y la dificultad que conllevan los trabajos mismos, lleva aparejado el riesgo. La labor minera se encuentra siempre bajo condiciones de riesgo que otras labores no tienen. Cada cierto tiempo sobrevienen accidentes del trabajo, con resultado de lesiones graves, o con resultado de muerte. Esta semana todo el país se conmovió con el accidente ocurrido en la División El Teniente de CODELCO, donde ocurrió un derrumbe de un sector de la mina subterránea. En un primer momento sólo supimos del fallecimiento de un trabajador, y la desaparición de otros cinco, que se encontraban atrapados en un sector colapsado de la mina. En los hogares de todo Chile, las familias nos unimos en oración, enviando fuerzas a las familias de los mineros atrapados. Quien no pensó que podría darse un rescate exitoso, como aquel tan recordado de la mina San José en la región de Atacama. Sin embargo, tempranamente el mismo Ingeniero Sugarret, que fue protagonista del rescate de los 33, hoy como Vicepresidente de Operaciones de CODELCO, descartó cualquier similitud entre ambos casos, dadas las condiciones de ambos minerales. La Mina El Teniente es la mayor mina subterránea del mundo, con más de 2.500 kms. de túneles. Usa tecnología de punta tanto en la exploración como en la explotación del mineral. Asimismo, las tareas mineras se realizan con los mayores estándares de seguridad y salud en el trabajo. Las labores de rescate contaron con cobertura mediática permanente, y en menos de 72 horas, la actividad de los rescatistas fue exitosa, logrando acceder al sector donde se encontraban los cuerpos de los mineros ya fallecidos.

Es difícil imaginar una noticia más triste e impactante para las familias de estos trabajadores, como también para sus compañeros de trabajo. Sólo queda ahora esperar los resultados de la auditoría internacional anunciada por el presidente del directorio de CODELCO Máximo Pacheco. La tecnología que ha desarrollado la cuprífera en minería subterránea está en las “fronteras del conocimiento”, en palabras del propio Pacheco, por lo que un evento como el ocurrido deberá ser objeto de acuciosos estudios, para adoptar las medidas que corresponden.

Dudo que haya quedado algún ojo que no se haya humedecido al menos, viendo las imágenes de las familias y vecinos haciendo velatones y cadenas de oración por los trabajadores del cobre. En este breve lapso, muchos pudieron aprender un poco más del tipo de trabajo que hace CODELCO en mina El Teniente. Algunos se habrán impactado viendo la cultura de solidaridad de la familia minera, lo unidos que son. En los próximos días podrán ver la resiliencia que tiene el minero, que va a darlo todo por volver a poner la mina en marcha.

Eventos tan trágicos como este que conmueven el alma nacional, son la ocasión para trabajar todos juntos. Gracias a eso pudimos ver que el directorio ejecutivo de CODELCO convocó a todos los que tuvieran alguna experiencia en la gestión de riesgos o en gestión estratégica. Dentro de ellos se ha unido a esta comisión asesora, ex gerentes de operaciones, y ex autoridades de gobiernos conservadores, como Laurence Goulborne, quien reside en Colombia. No es tiempo de sacar réditos políticos, ni de pasar cuentas pequeñas, y así lo ha entendido casi todo el espectro político.

En horas de la tarde del domingo el presidente de la república realizó desde Rancagua, un sentido discurso, condoliéndose por la tragedia y comprometiendo el apoyo de la institucionalidad de la minería y del trabajo, en la investigación del accidente. Asimismo, se decretó tres días de duelo nacional, en memoria de los seis mineros fallecidos.

No puedo dejar de pensar, en el rescate de los 33 mineros que fue un momento de gloria y triunfo para el difunto presidente Piñera, un instante en que el fragor de la contienda política pareció cesar por un breve tiempo. Fue un momento de reflexión y unión de todo el país. Hasta sus más enconados detractores depusieron su animosidad y rindieron tributo con su silencio, a la buena noticia, del exitoso rescate. Como muchos otros me ilusioné de que podría suceder algo parecido en El Teniente, creo que todos esperábamos que, aunque los casos fueran distintos, podría haber una pequeña posibilidad de que se pudiera rescatar a alguno con vida. Finamente, se impuso lo que los propios trabajadores del Cobre habían anticipado, y tuvimos que lamentar la partida de los seis trabajadores.



El estado emocional en que el país se encuentra, apenado y doliente, no admite otra actitud que respetar el duelo. Hacer silencio por unos días, sería el mejor homenaje. En momentos en que la pena embarga a gran parte del país, uno esperaría que los líderes políticos mostraran un poco de decencia, y depusieran su animosidad, su agresividad y su violencia. Aunque se pueda pensar que es una ingenuidad pedir algo así. Pienso que en instantes como este es donde se prueba el verdadero carácter. Mucho más en la derrota y en la tragedia, que, en los momentos de celebración, se sopesa el carácter de los liderazgos. Será momento de evaluar, que tan atinadas son las reacciones de quienes pretenden dirigir el país en unos meses más. ¿Veremos discursos furibundos atribuyendo culpas de antemano?, o ¿Se producirá el encuentro y reflexión acerca del mejor camino para poner a la minería de nuevo de pie?, ¿Veremos a los consabidos políticos exigiendo la privatización de CODELCO o se presentarán propuestas para el fortalecimiento del principal activo del estado de Chile?

Estamos hoy en un momento en que las familias de los mineros fallecidos, sus compañeros trabajadores de la Mina, y Chile entero, espera un trato con dignidad y respeto, sin aprovechamientos políticos, con la mirada puesta en los múltiples desafíos que están por venir.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 4 de agosto de 2025.-