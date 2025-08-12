Magallanes dirá presente en nueva directiva del Gremio de Pequeños y Medianos Generadores

El Gremio de Pequeños y Medianos Generadores (GPM AG), que representa empresas generadoras de energía eléctrica en todas las regiones del país renovó su Directiva, en el marco de su Asamblea General de Socios realizada en Santiago, el pasado viernes 8 de agosto.

Entre los nuevos miembros de la Directiva se encuentra el Gerente General de la Empresa Eléctrica de Magallanes, Miguel Castillo Quezada, quien asumió el rol de director y se convirtió en el único representante de regiones en integrar este Directorio.

El resto del Directorio está integrado por Carolina Galleguillos (Country Manager de Verano Energy), presidenta; Tomas Schröter (Gerente General de Espinos), vicepresidente; Verónica Bustos (Gerente de Asuntos Regulatorios de EnfraGen Chile), secretaria; y Rodrigo Urzúa (Gerente Comercial de EnorChile), tesorero. Mientras que Fernando Montaño (Gerente de Operaciones de Enlasa) y Miguel Salazar (Commercial C Project Manager en Carbomet Energía) también son parte del equipo de directores.

“Es muy importante que como empresa estemos presentes en el Directorio de GPM para participar activamente en la gestión del gremio. Además, esperamos representar los intereses de nuestros usuarios de Magallanes de la mejor manera”, comentó Castillo.

Mientras que, en relación con la Asamblea, el Gerente General de EDELMAG, puntualizó que “hemos tenido una Asamblea Anual muy positiva, donde el objetivo principal era revisar el desempeño de nuestra asociación y la elección del nuevo directorio, lo cual hemos materializado ratificando a Carolina como presidenta y a Tomas como vicepresidente, lo cual permite la continuidad al muy buen trabajo que ha estado realizando GPM en el último tiempo”.