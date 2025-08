Más de 100 estudiantes de Tierra del Fuego podrán conocer Torres del Paine de manera gratuita

En el marco de convenio de colaboración público privado que consiste en la implementación de visitas eco educativas a la Reserva Las Torres para más de 500 estudiantes de 7° básico de 8 comunas de la región, al año.

Punta Arenas, 05 de agosto. – Esta mañana se realizó la presentación del Convenio de Colaboración entre Delegación Presidencial Regional, ONG Las Torres Patagonia Conservancy, Seremi De Educación y seremi de Medio Ambiente, correspondiente al “Proyecto de Visitas Eco Educativas a la Reserva Las Torres”, que permitirá a estudiantes de la provincia de Tierra del Fuego visitar Torres del Paine. La actividad fue encabezada por el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, el delegado presidencial de Tierra de Fuego, José Miguel Campos Prieto, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, el director de la ONG Las Torres Patagonia Conservancy, John Ojeda y el director de la Escuela Libertador Bernardo O´Higgins Riquelme, Ángel Mora Montenegro. Asimismo, contó con la presencia del coordinador de la oficina local del SLEP provincia de Tierra del Fuego, Juan Ramón Castillo Cea y la directora de la Escuela Cerro Sombrero, Karla Hernández.

En este contexto, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, señaló: “Estamos muy contentos porque con el director ejecutivo de Las Torres Patagonia Conservancy, John Ojeda, veníamos trabajando hace varios meses este convenio que inicialmente era para la provincia de Última Esperanza, pero quisimos extender a 8 de las 10 comunas pertenecientes a la región”. En tanto, subrayó que cerca de 500 estudiantes de Magallanes por año se verán beneficiados con esta iniciativa que promete perdurar por 10 años y que en Tierra del Fuego favorecerá anualmente a poco más de 100 estudiantes.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, subrayó: “Este es un acuerdo muy importante para estudiantes de ocho comunas de nuestra región, que les permitirá conocer Torres del Paine de manera gratuita, con un sentido pedagógico, de conservación y cuidado en un lugar tan maravilloso”, en tanto agradeció las coordinaciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional y el apoyo de ONG Las Torres Patagonia Conservancy.

A través de este convenio, estudiantes de 7 ° básico tendrán la valiosa oportunidad de visitar las Torres del Paine, aprender directamente en terreno, y vivir experiencias transformadoras que van mucho más allá del aula, promoviendo con ello estilos de vida saludables que contribuyen a un bienestar físico y emocional. Al respecto, el director de la ONG Las Torres Patagonia Conservancy, John Ojeda, explicó que esta propuesta busca que “los estudiantes conozcan su tierra, conozcan la reserva de la biosfera, que logren conectarse, vivir experiencias con los guardaparques, hacer senderos, reforestaciones y muchas otras iniciativas, pero no solamente quedarnos en la experiencia, sino que hacer un estudio y ver en 10 años más en qué terminaron trabajando, cómo impactó realmente esto. Todas estas preguntas que nos estamos haciendo hoy en día y medir, porque lo que no se mide no se gestiona”.

Para el estudiante de 7° básico de la Escuela Libertador Bernardo O´Higgins Riquelme, Sebastián Pérez, esta iniciativa “es una gran oportunidad para que aprendamos a conocer el lugar, para saber cómo cuidarlo, porque hay varios de nosotros que nunca hemos ido. Estamos agradecidos con la oportunidad que nos están dando y nos sentimos orgullosos de ser parte de este proyecto”. Una opinión generalizada que también comparte la directora de la Escuela Cerro Sombrero, Karla Hernández, para quien “es un acuerdo maravilloso, una tremenda experiencia para nuestros estudiantes que va a quedar marcadísima en su memoria a lo largo de mucho tiempo y espero que se conserve durante todos los años y que las generaciones que vienen puedan disfrutar de esta hermosa experiencia”.

A través de las visitas eco-educativas, las y los estudiantes vivirán un encuentro respetuoso con la naturaleza, aprendiendo sobre conservación, biodiversidad, sostenibilidad, y al mismo tiempo, fortalecerán su vínculo con la actividad física, que es otra de las aristas de este proyecto que promete grandes logros en los procesos de aprendizaje.