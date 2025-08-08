Ministro de Seguridad Pública Luis Cordero anuncia primer operativo coordinado entre Carabineros y Policía de Investigaciones a nivel nacional

Desde la Estación Mapocho, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en conjunto con los subsecretarios de Seguridad Pública, Rafael Collado, y de Prevención del Delito, Carolina Leitao, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y el Director General de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, dieron inicio este jueves 7 de agosto a una «Ronda Policial Nacional” conjunta de las policías.

Durante la actividad, el ministro Cordero destacó la relevancia de esta coordinación sin precedentes. «Esta es la primera vez que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile realizan un operativo conjunto de carácter nacional«, señaló el Secretario de Estado, relevando que «ambas policías han coordinado sus esfuerzos de personal y logístico para salir a ejercer sus funciones«.

Estos operativos buscan fortalecer la presencia policial estratégica en el territorio, desplegando acciones preventivas coordinadas entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, que incluyen servicios de fiscalización y controles vehiculares y de identidad, focalizados en sectores con alta concentración de criminalidad e incidencia delictual. A ese respecto, el ministro Cordero subrayó que “las acciones de ambas policías son determinantes para los resultados, su rol en el control de la ley preventivo, pero también en la búsqueda de prófugos y de quienes se encuentran infringiendo la ley migratoria es determinante para la seguridad pública«.

Sobre los alcances del operativo, el ministro Cordero explicó que no habrá ninguna región exenta de la iniciativa. Para la Región Metropolitana, el operativo contempla la participación de aproximadamente 500 funcionarios de ambas instituciones policiales.

Esta es la primera de un conjunto de acciones que estarían planificando conjuntamente las policías, bajo las políticas y directrices del Ministerio de Seguridad Pública. «Lo más importante es que el país sepa que dispone de policías fuertes y no solo de policías fuertes, sino que de policías coordinadas que ponen a disposición su personal y sus medios con un mismo propósito«, concluyó el Secretario de Estado.