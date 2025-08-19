Minvu destaca el avance de la “Ciudad de los Vientos” en el Plan Urbano Habitacional de Punta Arenas

Punta Arenas, 19 de agosto de 2025. Con una visita técnica encabezada por el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, y el director (s) del SERVIU, Omar González Asenjo, junto con autoridades regionales, se verificó en terreno los avances del proyecto habitacional “Ciudad de los Vientos”, correspondiente a la primera etapa del Plan Urbano Habitacional (PUH) que se desarrolla en el sector surponiente de Punta Arenas. El proyecto contempla la construcción de 250 soluciones habitacionales —30 casas y 220 departamentos— y forma parte del programa de Integración Social y Territorial (DS19), con un avance físico que bordea el 10%.



La inversión supera los 654 mil UF (más de 26 mil millones de pesos), financiados con recursos del Minvu, además de aportes del Gobierno Regional y las familias beneficiarias. Durante la visita, las autoridades destacaron el estándar constructivo de las viviendas y la infraestructura urbana que acompañará el conjunto: calles, áreas verdes, locales comerciales, equipamiento deportivo, espacios comunitarios y una planificación integral que se complementará con servicios de salud, educación, Junji y un parque urbano de 2,3 hectáreas. Todo esto bajo el enfoque del Plan de Ciudades Justas del Minvu. “El plan urbano habitacional Ciudad de los Vientos consiste en un megaproyecto que no sólo apunta a resolver el déficit habitacional, sino que transforma el entorno con más y mejores servicios. Aquí estamos hablando de viviendas dignas para sectores emergentes y medios, de entre 58 y 71 metros cuadrados, con calefacción central, buena aislación y una planificación territorial inédita en la región”, señaló el seremi Marco Uribe.



La obra es ejecutada por la Constructora Salfa y considera un diseño que incorpora áreas deportivas como canchas de pádel, calistenia techada y voleibol, además de espacios comerciales pensados para generar ingresos para las copropiedades de los condominios. “Este proyecto, a través del Plan de Ciudades Justas, es pionero en Chile. Gracias al trabajo de nuestros equipos, somos los más avanzados en la macrourbanización entre los 13 PUH que se estén ejecutando en el país”, agregó el director (s) del SERVIU, Omar González. El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, reforzó el carácter integral de la iniciativa: “No se trata sólo de construir casas. Se trata de llegar con servicios y oportunidades donde históricamente han faltado. Esta es una política concreta del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que busca ciudades más habitables y equitativas para todos y todas”.



Por su parte, el gobernador Jorge Flies Añón destacó la magnitud del esfuerzo conjunto: “Este PUH es uno de los proyectos más ambiciosos e integrales del Minvu en Magallanes. Aporta la entrega viviendas de calidad, pero también genera barrios completos, con un alto grado de integración social, urbana y territorial”. Adscripción en septiembre Una vez que el proyecto supere oficialmente el 10% de avance, se abrirá el proceso de adscripción. Este permitirá que personas con subsidio para sectores medios (DS1) vigente, puedan postular para comprar una de las 2450 viviendas. “Hicimos un levantamiento y hay familias con subsidio desde hace más de 5 años que no han podido aplicarlo. Este proyecto viene a darles esa oportunidad y a entregar justicia social”, explicó el seremi.



Las viviendas están destinadas para familias de distintos tramos del DS1, con precios que están entre 2.200 y 3.000 UF, según la tipología. En los casos que requieren crédito hipotecario, el dividendo estimado estará entre los 230 mil pesos y 400 mil pesos. Este nuevo conjunto se suma al avance del Plan de Emergencia Habitacional en la región, que a la fecha registra más de 3.000 viviendas entregadas y 2.400 en ejecución, en las cuatro provincias de Magallanes.