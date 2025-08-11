Municipalidad de Porvenir rinde homenaje en el Día del Minero a Jorge “Toto” Gesell Díaz

Conmemoración nacional en honor a San Lorenzo.

En todo Chile, cada 10 de agosto se conmemora el Día del Minero, fecha que rinde homenaje a San Lorenzo, patrono de los mineros. Esta celebración reconoce la valentía, perseverancia y dedicación de quienes han dedicado su vida a la minería, un oficio que ha marcado profundamente la historia y el desarrollo del país.

El legado minero en el Cordón Baquedano

En la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Cordón Baquedano, ubicado en la comuna de Porvenir, fue escenario de una intensa actividad minera a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante ese período, la zona vivió un verdadero auge del oro, atrayendo a cientos de trabajadores chilenos y extranjeros que buscaban prosperar en las lejanas tierras fueguinas.

Este legado convirtió a la minería en un elemento esencial de la identidad local, dejando huellas que todavía perduran en la memoria colectiva.

Crédito: Alvaro Guerrero.