Nuevamente un Liceo Técnico Profesional en una final de debate competitivo: Cardenal Raúl Silva Henríquez contra Charles Darwin

En varias regiones del país se desarrolla el primer “Torneo Regional-Nacional de Debate Participativo” organizado por el Ministerio de Educación a través de sus Secretarías Regionales, y Magallanes no es la excepción. Cuatro equipos dan vida a la competencia que se define este martes 26 por la mañana.

En Magallanes el proyecto lo lidera la profesional de la SECREDUC Lorena González, Coordinadora Regional del Área Ed. Media Científico Humanista, del Programa Inglés Abre Puertas y de Formación Ciudadana. Han logrado convocar a cuatro equipos de distintos establecimientos que reciben subvención del Estado: Escuela Patagonia, Liceo Juan Bautista Contardi, Liceo Polivalente Cardenal Raúl Silva Henríquez y Colegio Charles Darwin, todos equipos activos y disputando, además, la Liga de Invierno de la Sociedad Austral de Debate.

En la rondas clasificatorias los debates fueron:

Esta Casa apoya fuertemente el actuar de Batman (buscar justicia por mano propia ante la ineficacia del sistema judicial).

Esta casa prefiere un mundo donde la Antártica sea administrada exclusivamente por países latinoamericanos.

Esta Casa prefiere servicios sociales licitados a que sean dependientes del Estado.

Los equipos que lograron mayor puntaje en la fase clasificatoria fueron el Colegio Charles Darwin y el Liceo Politécnico C. R. S. H. La final se desarrollará en el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional del Ministerio de Educación, ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto #1259 desde las 10.00 horas. La actividad es abierta al público general.

El equipo que resulte campeón de la fase regional, representará a Magallanes en la final a celebrarse en el ex Congreso Nacional, Santiago, donde se medirá con todos los campeones de las demás regiones a fines de octubre.

En lo que respecta a la Sociedad Austral de Debate, en junio celebró su Liga de Otoño donde el Instituto Sagrada Familia disputó una final frente a otros tres liceos científico humanistas. El Liceo Politécnico ya logró el mismo hito. ¿Hará falta un torneo de debate para estudiantes T.P.?