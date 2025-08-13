Patrullaje de Carabineros termina con incautación de más de un kilo de marihuana en Punta Arenas

La tarde de este martes 12 de agosto, un control preventivo de Carabineros terminó con la detención de dos hombres y la incautación de más de un kilo de marihuana elaborada en Punta Arenas.

Eran cerca de las 17:30 horas cuando personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes realizaba patrullajes por la ciudad. Al fiscalizar un vehículo en la intersección de Covadonga con General Juan Salvo, los funcionarios se percataron de que el conductor estaba fumando y, de forma libre y espontánea, admitió que se trataba de marihuana.

Durante la inspección, al abrir la puerta del copiloto, este último emprendió la huida por las calles cercanas, arrojando un gorro hacia el patio de una vivienda. Fue detenido minutos después y, al recuperar la prenda, Carabineros descubrió en su interior seis envoltorios de marihuana dosificada.

La revisión completa del automóvil permitió encontrar una bolsa de nylon negra que contenía marihuana elaborada. Tras el pesaje y peritaje del OS7, se confirmó un total de 1 kilo 185 gramos de droga, además de $471.000 en efectivo.

Los detenidos, identificados como J.J.J.C. y J.C.P.H., ambos ciudadanos colombianos en situación migratoria regular y sin antecedentes penales, fueron puestos a disposición de la justicia y pasarán este miércoles 13 de agosto a control de detención por infracción a la Ley 20.000.

Asimismo, la prueba toxicológica practicada al conductor arrojó positivo por conducción bajo la influencia de drogas y estupefacientes, sumando otro delito a la investigación.