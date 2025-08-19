PDI desarticula banda dedicada al tráfico de drogas en Punta Arenas

Punta Arenas. Un operativo del equipo MT-0 de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Punta Arenas permitió la detención de tres sujetos —un chileno y dos ciudadanos dominicanos— acusados de integrar una banda criminal dedicada a la comercialización y distribución de clorhidrato de cocaína en distintos sectores de la ciudad.

La investigación, desarrollada bajo una orden emanada de la Fiscalía Regional, culminó en la tarde de ayer con la incautación de 109 gramos de cocaína dosificada en 68 contenedores, además de $586.000 en dinero en efectivo, balanzas digitales y diversos elementos utilizados para la preparación y venta de la droga.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los detenidos operaban de manera coordinada, asignándose distintos roles dentro de la organización. Al momento de ser abordados por los detectives, mantenían en su poder más de 100 dosis listas para su comercialización y el dinero obtenido de las ventas recientes.

Asimismo, se constató que los ciudadanos extranjeros mantenían una condición migratoria irregular, lo que se suma a los antecedentes de la investigación en curso.

Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y enfrentarán cargos por infracción a la Ley de Drogas, mientras continúan las diligencias para determinar si existían más integrantes vinculados a esta red.