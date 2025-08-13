PDI Punta Arenas materializó la expulsión de un extranjero condenado por tráfico y microtráfico de drogas

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile llevaron a cabo la expulsión administrativa de un hombre de nacionalidad dominicana, de 44 años, que cumplió condena en la región por dos delitos asociados a la Ley de Drogas.

El comisario Leonardo Alegría, subjefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas señaló: “Detectives de esta unidadtrasladaron al ciudadano extranjero hasta el aeropuerto internacional de Santo Domingo, República Dominicana, en donde fue entregado a las autoridades locales. La medida expulsiva, decretada por el Servicio Nacional de Migraciones, atendía a dos condenas del extranjero, una por el delito de tráfico ilícito de drogas y otra por microtráfico”, además agregó que “el sujeto no podrá ingresar a territorio nacional en un plazo de 25 años”.

Operación “Santa Cruz”

En junio de 2019, a raíz del trabajo de análisis criminal desarrollado detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Punta Arenas, y en el marco de la operación “Santa Cruz”, el ciudadano dominicano fue detenido junto a una ciudadana boliviana.

En ese procedimiento, se lograron incautar 200 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 9.9 gramos de Cocaína Base, $613.000 en efectivo y diversos elementos asociados al ilícito.

Cabe señalar que la ciudadana boliviana detenida junto al hombre dominicano, fue expulsada de territorio nacional en enero de 2024 por detectives del Departamento de Migraciones y Policía InternacionalPunta Arenas, en cumplimiento a una medida decretada por el Servicio Nacional de Migraciones.