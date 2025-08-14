Poder Judicial advierte sobre nueva estafa telefónica y entrega recomendaciones para evitar secuestro mediante WhatsApp

El Poder Judicial, a través de la Oficina de Seguridad y el área de Ciberiesgos de la Corporación Administrativa, reitera que se ha detectado un aumento en las denuncias internas de intentos de estafa, a través de llamados telefónicos y/o el uso de WhatsApp, de personas que suplantan la identidad de ministros (as), jueces y/o de autoridades judiciales, e incluso empresas externas, para extraer información y posteriormente, proceder con el secuentro de la aplicación o bien, solicitar pagos.

En estos casos, los delincuentes, a través de esta vía, solicitan información y luego envian un link de confirmación a la persona para posterior bloquear y tomar control de dicha apliación.

Ningún integrante del Poder Judicial, de cualquier estamento, está autorizado para solicitar información por llamado telefónico y/o WhatsApp, u otros canales no oficiales.

Frente a cualquier duda respecto de la identidad de cualquier integrante del Poder Judicial, se recomienda revisarla a través de la página web del Poder Judicial, Transparencia y Dotación (https://www.pjud.cl/transparencia/dotacion).

Asimismo, para evitar este tipo de estafas se sugiere:

Desconfiar de cualquier llamado telefónico que no conozca.

Activar la doble verificación de WhatsApp.

No entregar ningún antecedente personal.

Si la llamada resulta extraña o piden antecedentes que no son habituales, termine el llamado.

Nunca comparta códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones con terceros.

Use los oficiales y establecidos, específicamente si proviene de un número desconocido o no verificado.

No entregar contraseñas ni claves.