Profesoras y profesores del SLEP Magallanes participaron en reflexión pedagógica sobre el desarrollo profesional docente

El Ministerio de Educación convocó a todos los establecimientos educacionales del país a participar en una jornada nacional de reflexión para que profesoras y profesores dialogaran sobre su desarrollo profesional y los desafíos actuales en el aula.

En Magallanes, más del 70% de las escuelas y liceos se sumaron a la jornada el jueves 14 de agosto. La participación era de carácter voluntaria para los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado.

Según el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, la jornada invitó a las comunidades educativas a reflexionar de forma colectiva sobre los desafíos, aprendizajes y necesidades formativas del quehacer docente. Su principal propósito fue fortalecer el trabajo colaborativo entre pares, resignificar los resultados de la evaluación docente como herramienta formativa y actualizar los Planes Locales de Formación en cada establecimiento.

En la Escuela Capitán Arturo Prat Chacón de Punta Arenas los docentes trabajaron en grupos antes de concluir en una plenaria a la que asistieron también representantes del Departamento Provincial de Educación y del SLEP Magallanes.

Una de las necesidades que comentaron los educadores fue la necesidad de contar con más espacios de diálogo común, con mayor periodicidad para una reflexión más profunda sobre su quehacer y cómo mejorarlo.

Beatriz Schmidt Lopizich, directora de la escuela, dijo que era “muy necesario tener un tiempo como docentes para poder reflexionar sobre nuestras prácticas y nuestras necesidades de mejoramiento y crecimiento, y le decíamos a la autoridad la necesidad de que esto sea más constante”.

La jefa del Departamento Provincial de Educación, Carolina Álvarez Antonín, explicó que “cada escuela tiene un plan local de desarrollo profesional docente y estas jornadas implican que ellos puedan visualizar cómo, pedagógicamente, están trabajando en sus aulas, si el currículum está adaptado, por ejemplo, a su programa, lo que nos va a dar una idea de lo que podemos ver en cada escuela, pero también cómo estamos trabajando a nivel comunal y regional”.

En tanto, el subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz Avendaño, indicó que “como sostenedores educacionales hemos dado todas las facilidades para que nuestros establecimientos y nuestros docentes puedan estar en este espacio de colaboración, de reflexión sobre sus prácticas y también ver las oportunidades de mejora de cada una de las coyunturas que se puedan dar dentro del aula para el beneficio de cada uno de nuestros estudiantes”.

La jornada de trabajo contó con una metodología flexible a los distintos contextos escolares y consideró cuatro momentos: análisis de la práctica docente, diagnóstico de necesidades formativas, priorización de objetivos y cierre con acuerdos de trabajo.

