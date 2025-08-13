Punta Arenas será sede del Circuito Nacional de Pádel Escolar UC

Con el objetivo de promover el deporte, la actividad física y la vida saludable en regiones, el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) anunció que el sábado 23 de agosto de 2025 se llevará a cabo, por primera vez, una fecha del Circuito Nacional de Pádel Escolar UC en la ciudad de Punta Arenas.

“Como institución formadora de personas y talentos deportivos, estamos felices de poder llegar a Punta Arenas con el Circuito Nacional de Pádel Escolar UC. Se trata de una tremenda iniciativa que busca masificar la práctica de este deporte en regiones, motivar a los escolares a mantenerse en movimiento y crear una cultura del deporte en los colegios” señala el presidente del CDUC, Francisco Urrejola.

El Circuito Nacional de Pádel Escolar UC es organizado por el área de Deporte Escolar del Club Deportivo Universidad Católica y está planificado para desarrollarse en diversos colegios, ciudades y regiones de Chile. En cada fecha, el torneo contará con categorías U15 (2010 – 2011 – 2012) y U18 (2007 – 2008 – 2009) y se ejecutará bajo un modelo de torneo tradicional de padel con clasificatorios por categorías, finales y premiaciones.

“Invitamos a todos los colegios, escuelas y liceos, tanto de Punta Arenas, como de la región de Magallanes en general, a que vengan a participar de esta tremenda experiencia deportiva. En la actividad, contaremos con una batería de actividades orientadas a la promoción del deporte y la actividad física en los jóvenes” complementó el jefe del Deporte Escolar UC, Rodrigo García.

El torneo se realizará el sábado 23 de agosto, a partir de las 16:30 horas, en El Club de Pádel Indoor ubicado en Los Acacios 02020, ciudad de Punta Arenas. Para participar, conocer los requisitos de inscripción e información general del evento deportivo, los colegios o alumnos deben escribir al siguiente mail: [paguilera@cduc.cl]