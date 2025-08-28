Reunión técnica del COGRID regional se realizó con la presencia del Ministro del Interior Alvaro Elizalde en Punta Arenas

El Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, junto al Ministro del Interior, Álvaro Elizalde Soto, encabezaron una reunión técnica del COGRID Regional.

El objetivo de esta reunión de trabajo fue coordinar y reforzar la preparación ante el período de fin de año, definiendo acciones clave y fortaleciendo la articulación entre los organismos públicos y privados que integran el COGRID.

Se puso de relieve que el trabajo en equipo es esencial para proteger a nuestras comunidades y resguardar nuestro patrimonio natural.

Seamos responsables, trabajemos en la prevención y sigamos cuidando juntos de nuestra región y de Chile.