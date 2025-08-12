Se realizan coordinaciones por Gran Premio de la Hermandad en Complejo Fronterizo San Sebastián en Tierra del Fuego

La frontera entre Chile y Argentina, se convierte en uno de los puntos estratégicos más importantes para la competencia, es por ello que Adelfa sostuvo una reunión con los servicios contralores de ambos países, donde participó la Unidad de Pasos Fronterizos, junto a los equipos chilenos de Vialidad, SAG, PDI, Aduana que también contarán con refuerzos regionales y sus contrapartes argentinas. La finalidad de este encuentro es el aseguramiento de mantener la seguridad interior del Estado, incluso cuando el tránsito de entrada y salida terrestre del país, se ve enmarcado por un evento binacional.

El delegado provincial José Campos informó que los horarios en el Complejo Fronterizo San Sebastián, serán los siguientes: El 14 y 15 de agosto, el ingreso a Chile será desde las 08:00 horas hasta las 00:00 horas, mientras que la salida parte a las 08:00 hasta las 23:40 horas. El 16 y 17 de agosto, el ingreso al país será desde las 04:00 horas hasta las 07:30 y la salida parte a las 04:00 horas, hasta las 07:00.