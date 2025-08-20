Se realizó en el Liceo María Behety el lanzamiento de la iniciativa «Cruzando fronteras: escribiendo mi Historia»

“Cruzando Fronteras, Escribiendo Mi Historia”

Este martes, en el Liceo María Behety, la Secretaría Regional Ministerial de Educación realizó el lanzamiento de la iniciativa Cruzando Fronteras, Escribiendo Mi Historia, que invita a las y los estudiantes migrantes que habitan en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena a compartir sus vivencias a través de la escritura. Su propósito es reconocer y visibilizar las trayectorias migratorias que enriquecen las comunidades educativas, promoviendo la inclusión, el respeto por la diversidad cultural y una convivencia escolar más empática y participativa.

Esta iniciativa se enmarca en los principios de la Política Nacional de Niños, Niñas y Estudiantes Migrantes, la cual promueve el respeto, la protección y la garantía de derechos para quienes han llegado a Chile en busca de nuevas oportunidades. En ese contexto, esta actividad busca visibilizar y valorar las voces de quienes han venido desde otras latitudes a habitar Magallanes, compartiendo sus vivencias familiares, culturales, escolares y personales a través de la escritura.

“Cruzando Fronteras, Escribiendo Mi Historia nace desde el reconocimiento al profundo valor que tienen las historias de vida, las memorias y los sueños de las y los estudiantes. Porque cada niño, niña y joven que migra no solo cruza fronteras geográficas, también enfrenta desafíos emocionales, culturales y sociales, en un proceso que transforma y enriquece tanto a su propia identidad como la de las comunidades que los reciben. A través de relatos personales, se busca dar voz a quienes llegaron desde otros territorios y hoy construyen su historia en el sur del mundo”, explicó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Por su parte, Brixdeily Prieto, alumna del 2°B del Liceo María Behety y representante del Centro de Estudiantes, indicó: “Me parece increíble, me parece una gran oportunidad para mis compañeros, porque sé que tienen una gran historia que contar, para que no quede en el olvido. Sé que esto va a poder ayudar a más niños y va a poder inspirar a muchas personas”.

La directora del establecimiento, Marcela Andrade Yáñez, señaló que “hoy día más que nunca necesitamos conocernos, necesitamos convivir, tenemos la capacidad y el regalo de acoger a nuevos estudiantes y de aprender de ellos, porque son historias absolutas y creo que eso es lo mejor que podemos recibir”.

Participación

Pueden inscribirse hasta el 05 de septiembre de 2025 todas las y los estudiantes migrantes que actualmente cursen desde 3° básico a 4° medio en establecimientos públicos o particulares subvencionados de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Se contemplan tres categorías: de 3° a 6° básico, de 7° básico a 2° medio y de 3° a 4° medio.

Contenido de las historias

Cada participante deberá escribir un relato autobiográfico breve en el que comparta su historia de migración, abordando aspectos como: su país o ciudad de origen, elementos culturales o familiares significativos, su recuerdo al llegar a Magallanes, su experiencia al integrarse a una nueva escuela o liceo y lo que ha aprendido o lo que desea compartir con otros desde su experiencia. La historia puede estar escrita como narración lineal, carta, diario de vida o cualquier formato libre que refleje de forma auténtica su vivencia.

Requisitos de formato

El texto debe ser original y escrito por el o la estudiante, teniendo una extensión máxima para la Categoría 1 de una plana (máximo 500 palabras). Mientras que para las Categorías 2 y 3, entre una y dos planas (entre 500 y 1.000 palabras). Puede estar acompañado por un dibujo o una fotografía si así lo estima el o la participante. Se aceptarán textos en español o en lengua originaria, acompañada de su traducción si aplica.

Cabe destacar que los textos deben ser enviados al siguiente correo: patricio.alvarez@mineduc.cl, especificando en el asunto: “Historia migrante de (nombre)”. Y en el contenido, debe ir el nombre completo del estudiante, establecimiento educacional, curso y país de origen. Los escritos se deben adjuntar en formato PDF.

Evaluación de los textos

Un jurado regional evaluará, entre el 08 y el 22 de septiembre, los relatos considerando los siguientes criterios: Autenticidad y Expresión Personal (40%), Claridad y Coherencia del Relato (30%), Reflexión sobre la Experiencia (20%) y Creatividad y Forma Narrativa (10%). Los resultados se darán a conocer en los días posteriores.