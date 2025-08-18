Sernapesca informa acerca de inspección a ballena varada muerta en sector del Seno Skyring

El jueves pasado el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) recibió el aviso por parte de una empresa que realizaba faenas de limpieza de playas en el sector del seno Skyring sobre la presencia de una ballena varada muerta.

Desde Sernapesca se coordinó una inspección con personal de la Armada y con el equipo de profesionales del Museo de Historia Natural Río Seco, con el fin de evaluar en el lugar la factibilidad de realizar necropsia, lo que fue descartado en virtud del avanzado estado de descomposición del ejemplar, por lo que solo fue posible realizar toma de muestras de algunos órganos.

De acuerdo con los datos recabados sobre el ejemplar, se trataría de una ballena jorobada juvenil (Megaptera novaeangliae) hembra de 8 metros de largo.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, comentó: “Si bien el ejemplar está varado, se encuentra semisumergida a unos 5 metros de la orilla en un lugar aislado, por lo que su descomposición natural no representa un riesgo para la salud humana, ni tampoco para la navegación. Esperamos que las muestras tomadas puedan darnos algún indicio acerca de la causa de muerte o bien descartar intervención humana».