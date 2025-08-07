Zonaustral de Punta Arenas celebra agosto con panoramas para todos los gustos y edades

Durante este mes, el centro comercial potencia espacios dedicados a la infancia, el apoyo a emprendedores locales y la convivencia familiar en Punta Arenas.

Punta Arenas, 07 de agosto de 2025.– Zona Franca de Punta Arenas extiende su invitación a vivir el mes de agosto con increíbles experiencias para grandes y chicos. Con actividades que promueven la tenencia responsable de mascotas, la maternidad y la diversión, el recinto refuerza su compromiso con los magallánicos a través de un robusto programa de actividades.

Para comenzar, hasta este domingo se puede visitar la Feria Mundo Infantil, una iniciativa del Centro de Negocios SERCOTEC que reúne a 22 emprendedores regionales con una oferta especialmente pensada para los menores. La feria ofrece productos únicos, talleres y sorteos, en una jornada que apoya el comercio local desde una mirada familiar y lúdica.

También, los visitantes podrán conocer más acerca de la labor de UNICEF por medio de actividades informativas y captación de socios en distintos puntos del centro comercial, como parte de su campaña permanente por los derechos de la infancia.

Mañana viernes, entre las 15:00 y las 18:00 horas, se desarrollará en el Módulo Central la Feria de Lactancia Materna, organizada por la Mesa Regional de Lactancia junto a Zonaustral. El evento conmemorativo incluirá stands informativos de instituciones como SEREMI de Salud, CESFAM y JUNJI, además de un espacio que ofrece comodidades para lactar, entrega de material educativo y actividades familiares.

Por otro lado, en el marco de la campaña “La magia de ser niños”, quienes visiten el Hall Central podrán tomarse fotografías y participar hasta el 25 de agosto en el concurso “Un click, una Switch”. Subiendo su foto a historias de Instagram, etiquetando a Zonaustral, comentando en la publicación oficial del sorteo y siguiendo sus redes sociales, podrán participar por una consola Nintendo Switch 2.

Durante los tres próximos fines de semana continuarán los talleres infantiles gratuitos en el Hall Central. Los viernes y sábados a las 17:00 horas, los pequeños podrán participar de actividades de globoflexia y shows de magia interactiva, pensados para fomentar la creatividad y la diversión en un ambiente seguro. A esto se suman los espectáculos familiares de los domingos 10 y 17 de agosto, que incluirán juegos, magia y sorpresas para disfrutar en familia.