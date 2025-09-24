80% de emprendedores mayores de 50 años considera que ellos tienen más barreras para emprender que personas más jóvenes

• Además, el 66% de emprendedores de este grupo considera que la edad influye de manera negativa en el acceso al financiamiento. Esta percepción es equivalente tanto en hombres como mujeres y alcanza a un 71% entre quienes tienen 61 años o más.

• La mayoría considera que los desafíos que enfrentan emprendedores mayores son: acceso a financiamiento (62%), falta de habilidades y competencias tecnológicas (59%) y educación financiera o en gestión (52%).

• En esta edición, el estudio incorporar una visión específica sobre “Emprendimiento Senior y Economía Plateada”.

La XI Encuesta Ecosistema Emprendedor elaborada por la Universidad Gabriela Mistral y Black & White reveló que una gran mayoría (66%) de personas sobre 50 años que tienen o han tenido un emprendimiento, declaran que la edad fue un factor que influyó de manera negativa al pedir financiamiento, dando por resultado haber obtenido un menor apoyo o haberse encontrado con condiciones más difíciles. Esta percepción es prácticamente igual en hombres (66%) y mujeres (65%), y en la muestra de personas consultadas que tienen 61 años o más, este porcentaje aumenta a 71%. En esa misma línea, el 70% de los encuestadosque tienen o han tenido un emprendimiento (y que son mayores de 50 años) aseguran que hay mucho menos acceso al financiamiento.

La mayoría de los encuestados considera que los desafíos que enfrentan emprendedores mayores son: acceso a financiamiento (62%), falta de habilidades y competencias tecnológicas (59%) y educación financiera o en gestión (52%).En concordancia, ante la consulta: ¿Qué recursos o apoyos serían útiles para emprendedores mayores?, la mayoría considera que serían cursos y capacitaciones en tecnologías y recursos digitales (77%) y en educación financiera (64%). Le sigue fondos exclusivos para este segmento (58%) e instancias para generar redes de contacto (51%).

Esta versión del estudio incorporó el tema especial de “Emprendimiento Senior y Economía Plateada” y fue comentada por el Rector UGM Sergio Mena; la Decana de la Facultad de Negocios y Tecnologías UGM, Paula Rodríguez, junto a la Directora de Juntos con los Mayores de la Corporación 3xi, Sofía Troncoso, y la Presidenta y Coordinadora de Emprendimiento en Travesía 100, Olga Urra.

Barreras para emprender

El 80% de las personas de más de 50 años que tienen o han tenido un emprendimiento, consideran que hay más barreras para quienes desean emprender. Esta percepción es mayor en hombres (81%), principalmente de los estratos DE (85%), y con un rango de edad entre 51 a 54 años (84%).

Las principales barreras para emprender, según los encuestados, son el acceso al financiamiento (71%), falta de habilidades y competencias tecnológicas (63%) y falta de capacitación y educación en negocios (52%).

Con respecto al Índice de Barreras para el Emprendimiento(BDE), que busca cuantificar la percepción de barreras y limitaciones contextuales para el emprendimiento, es de 65, aumentando en 4 puntos respecto a la medición anterior (de marzo 2025, en una escala de 0 a 100, dónde 0 es el mínimo de barreras y 100 el máximo).

El Rector de la Universidad Gabriela Mistral Sergio Menaseñaló que “esta encuesta busca visibilizar el valor que tiene el emprendimiento para la comunidad, cuáles son las barreras y cuáles son los elementos que pueden potenciarla hacia el futuro. Hoy tenemos el foco en las personas mayores que quieren involucrarse más activamente en el emprendimiento. Tienen las ideas, la motivación, pero enfrentan problemas estructurales. Sabemos que existen dificultades de acceso al financiamiento y de herramientas que le permitan aumentar las probabilidades de éxito de sus emprendimientos”.

A su vez, la Decana de la Facultad de Negocios y Tecnologías UGM, Paula Rodríguez, explicó que “en esta encuesta estamos caracterizando los emprendedores mayores de 50 años;visualizando sus necesidades, sus características, las principales limitaciones y barreras que perciben a la hora de emprender y visualizar algunos lineamientos de políticas públicas que puedan colaborar en soluciones concretas a esta problemática”.

Sofía Troncoso, Directora en Juntos con los Mayores en Corporación 3xi, explicó que con este estudio, “vimos dos problemas: por una parte, hay una red social que tiene poco acceso a la información, entonces, la persona mayor trata de resolver sola todos los desafíos para lanzar su emprendimiento.El otro, es que el emprendedor requiere de un pequeño capitalpara empezar, y muchos acceden con préstamos familiares, que es algo que nos mostró la encuesta”.

Olga Urra, Presidenta y Coordinadora de Emprendimiento en Travesía 100, indicó que “las personas tenemos las habilidades para dar el paso, salir de la zona de confort, y atrevernos a incursionar y buscar oportunidades”.

Ecosistema Emprendedor y diagnóstico general:

•​La mayoría de los encuestados (60%) tiene (32%) o ha tenido (28%) un emprendimiento.

•​¿Quiénes están emprendiendo actualmente?: el 36% son hombres, y 29% mujeres. La edad de quienes están emprendiendo mayoritariamente está en el rango entre los 18 y 34 años (42%).

•​¿Hay ganas de emprender? el 85% contestó afirmativamente, aunque esa cifra tiene dos puntos porcentuales menos respecto de la última encuesta (marzo 2025). De quienes quieren iniciarse en un negocio, el 88% son hombres, y en el estrato DE quienes mayoritariamente expresan el deseo de tener su propio negocio (89%).

•​Motivaciones para emprender: el 40% lo quiere hacer por necesidad, sea porque requiere ingresos extras o porque quedó sin trabajo; otro 40% lo hace porque encontró una oportunidad en el mercado; puede tomar sus propias decisiones o tiene expectativas de mejores ingresos; y el 20% lo hace por la flexibilidad laboral.

• Principales restricciones al crecimiento de su negocio: 48% menciona la incertidumbre

sobre el estado de la economía entre las tres principales restricciones para el crecimiento de su negocio. Le sigue altas tasas de impuestos (38%), falta de financiamiento (36%), y alto costo de regulaciones o normas (34%).

• La mayoría (71%) considera que el gobierno no tiene como prioridad el emprendimiento.