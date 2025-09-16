Armada de Chile invita a la comunidad de Punta Arenas a presenciar desfile costero de unidades navales



Este martes 16 de septiembre, entre las 18:00 y 19:00 horas, cuatro buques de esta fuerza operativa navegarán frente a la capital austral, ofreciendo un evento único para acompañar la semana de festividades patrias



En el marco de su período de operaciones, unidades de la Escuadra Nacional se encuentran desplegadas en diversos puntos de Magallanes y la Antártica Chilena. Como parte de estas maniobras, un grupo de estos buques llegará este martes a Punta Arenas realizando una navegación costera entre las 18:00 y 19:00 horas.



El paso de las unidades será en dirección sur a norte, siendo visibles desde distintos puntos de la ciudad, como Río de los Ciervos, el Cerro Mirador “La Cruz”; las letras de Punta Arenas y el monumento a la Circunnavegación del Estrecho a contar de las 18:00 hrs.



Asimismo, en los próximos días las unidades de la Escuadra Nacional desarrollarán actividades de vinculación con la comunidad, que incluirán acciones cívicas y visitas a bordo tanto en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.