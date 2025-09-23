Armada participa en 36a reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos

Entre el 22 al 25 de septiembre, se desarrolla en Punta Arenas la 36 Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), cuya última sesión se realizó en Brasil el 2024, instancia donde se cuenta con la presencia de delegaciones de países como Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil y Ecuador, el cual se ha establecido como un foro de coordinación logística, científica y medioambiental en el ámbito antártico.







La delegación nacional esta presidida por el Doctor Gino Casassa, Director Nacional del Instituto Antártico Chileno (INACH), en donde están presentes representantes de los cuatro operadores estatales nacionales, como es el caso del Ejército, Armada, Fuerza Aérea e INACH.







En el marco del desarrollo de la actividad se contó con la presencia de stand de diferentes operadores antárticos, en donde durante la jornada del día 23 de septiembre especialistas del Centro Zonal de Señalización Marítima y Centro Meteorológico Marítimo dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, expusieron en torno a los diferentes elementos de ayuda a la navegación, tecnologías y productos meteorológicos que están a disposición para las diferentes operaciones en el continente Blanco.







El Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo, destacó que “más del 90% de la logística que llega a la Antártica permitiendo al resto de los operadores nacionales funcionar se hace a través de los buques de la Armada, el hecho de llegar hacia el continente con los apoyos de vida, como lo son el combustible para que los generadores y las bases puedan funcionar es a través de nuestros buques, así que es una tremenda oportunidad que ponemos en relevancia el día de hoy”, añadiendo que “se suma el “Trimonio Antártico”, principalmente por las nuevas unidades como son el ATF “Lientur” y el Rompehielos “Viel”, que esperamos que opere no tan solo en la Antártica sino en la Antártica profunda, al sur del Círculo Polar”.







Por su parte el Doctor Gino Casassa, Director Nacional de INACH, comentó que “en RAPAL estamos los cuatro operadores estatales en Chile, que son las tres ramas de las Fuerzas Armadas e INACH, y ahí obviamente la Armada cumple un papel pivotal pues tiene todos los medios y capacidades marítimas”, destacando en ese sentido los trabajos realizados “como lo hicieron hace poco en la isla Decepción con el nuevo Faro “Piloto Pardo”, una tarea muy relevante para la seguridad de las operaciones en la zona y desde luego el nuevo flamante Rompehielos “Almirante Viel”, en donde culminaremos la reunión con una visita a la unidad”, señaló el Doctor Gino Casassa.







RAPAL 2025 cuenta con la presencia de diplomáticos de diferentes países, en donde se contará durante la jornada de cierre de la presencia de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente, dando de esta manera realce a esta importante instancia de colaboración y entendimiento en el marco de las diferentes operaciones que se realizan en el continente antártico.



