Balance de Carabineros: significativa baja de siniestros viales durante Fiestas Patrias 2025 en Magallanes

Punta Arenas.– Carabineros de la Región de Magallanes entregó el balance oficial de las Fiestas Patrias 2025, destacando una importante reducción en la cantidad de accidentes de tránsito en comparación con igual periodo del año 2023, cuando las celebraciones se extendieron durante la misma cantidad de días.

Según el reporte, entre las 17:00 horas del miércoles 17 y las 23:59 del domingo 21 de septiembre de este año, se registraron 6 siniestros viales, lo que representa 10 menos que en 2023, cuando se contabilizaron 16 hechos de este tipo.

En cuanto a las personas lesionadas, el contraste también fue favorable: en 2023 hubo 2 lesionados graves y 5 leves, mientras que en 2025 solo se reportó 1 lesionado leve.

Controles y fiscalizaciones

Durante el despliegue preventivo se realizaron 1.366 controles vehiculares y 204 alcotest, que arrojaron 12 conductores detenidos por estado de ebriedad, sin registrarse casos bajo la influencia del alcohol.

Asimismo, se practicaron 16 narcotest, todos con resultados negativos.

Respecto a infracciones al tránsito, Carabineros informó 17 por exceso de velocidad, 4 por no usar cinturón de seguridad y 2 relacionadas con el sistema de retención infantil.

Detenciones en fondas y ramadas

En paralelo a la labor en las rutas, Carabineros reportó la detención de 19 personas en el contexto de celebraciones en fondas y ramadas, por distintos tipos de delitos.

Evaluación

Desde la institución destacaron que la reducción de accidentes y lesionados es un avance significativo respecto de años anteriores, atribuido al refuerzo de controles y a la mayor conciencia de la comunidad sobre la importancia de la conducción responsable durante las festividades.