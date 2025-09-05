Bienes Nacionales y concesión onerosa a “Patagonia Histórica S.A.”

Buscan asegurar contacto ciudadano con la historia y el patrimonio presentes en Parque del Estrecho

Ambas instituciones están en conversaciones que pretenden consolidar alternativas de sostenibilidad para el proyecto turístico cultural en base a la experiencia adquirida tras casi dos décadas de administración en una superficie de 133 hectáreas fiscales.

La actual infraestructura del “Parque del Estrecho”, proyecto concesionado por Bienes Nacionales a la empresa Patagonia Histórica S.A., incluye un Museo que se encuentra a su vez en el Centro de Visitantes y diversos miradores con senderos que conectan ese edificio con el monumento histórico nacional Fuerte Bulnes y los restos de la ciudad Rey Don Felipe, pero el proyecto en su conjunto enfrenta las dificultades propias de cualquier emprendimiento de gran envergadura para su sobrevivencia en el tiempo.

En esta lógica, la gerente Ximena Castro y el secretarioregional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, analizan los pasos a seguir asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados años atrás con la renovación y ampliación del periodo de concesión de uso oneroso por cincuenta años en una superficie de 133 hectáreas.

“Por lo pronto, sostiene Ximena Castro, la decisión de no cerrar el acceso de los turistas en la temporada invernal fue muy positiva. Ingresaron más de 6.500 personas, principalmente magallánicos activándose a su vez los descuentos de la tarjeta Punta Arenas. Además, abriremosmuy pronto un nuevo sendero que unirá el sector de Portería del Parque (ingreso) con la ciudad Rey don Felipe / Puerto del Hambre”. Con ello se superará la actual extensión de más de cuatro kilómetros que suman los actuales tres senderos, llegando a más de 6 kilómetros para realizar senderismo, todos con dificultad media – bajapor lo que visitantes y magallánicos podrán disfrutar de actividades al aire libre en familia por ejemplo”.

La gerencia adelantó también que se encuentran ad portas de iniciar mejoras de la muestra museográfica, a través del Fondo de Mejoramiento de Museos (FMIM) de la Subdirección Nacional de Museos perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, recientemente adjudicado, lo cual permitirá seguir potenciando la experiencia del visitante.

El seremi Sergio Reyes, sostiene que los diferentes atributos del proyecto, ubicado frente a la isla Dawson, engarzan plenamente con los ejes de gestión que han guiado a la cartera durante la administración del presidente Gabriel Boric. “Entre ellos el reactivar la economía, facilitar el acceso ciudadano y promover la memoria histórica y de los derechos humanos en suelo fiscal”.

Desafíos para la sostenibilidad

El proyecto público privado, que recibe cerca de 30 mil visitantes cada año, enfrenta nuevos desafíos tales comoampliar sus atractivos, lo que incluye conservar y exhibir adecuadamente las piezas arqueológicas bajo su custodia (entre ellos los dos cañones de bronce grabados con el nombre del principal proveedor de armas de guerra del imperio español en el siglo XVI, Francisco Duarte) y también mantener adecuadamente el suministro de servicios básicos para el funcionamiento de las instalaciones.

“A ello sumamos el deber de perpetuar y acrecentar el contacto de la ciudadanía con la historia y el patrimonio de punta Santa Ana y de la península Brunswick en general. Una labor que nos demanda acentuar la presencia de establecimientos de enseñanza básica, media y universitaria como visitantes asiduos al parque” sostuvo Ximena Castro.

El secretario regional, Sergio Reyes, concluyó diciendo que “desde la región estamos compartiendo las diversas aristas de estas conversaciones con nuestro ministro Francisco Figueroa y esperamos contribuir a la sostenibilidad del Parque, tanto en lo que está en nuestras manos, como donde deban intervenir otras instituciones del Estado”.