Centro de Reinserción Juvenil de Punta Arenas recibió donación de implementos deportivos del Club Deportivo «Titanes»

Los elementos recibidos para el levantamiento de pesas tienen un propósito trascendental que es ofrecer a los jóvenes que cumplen sanción en medio cerrado, un camino de disciplina, esfuerzo y superación personal.

Punta Arenas, 22 de septiembre 2025.

El Club Deportivo de levantamiento de pesas “Titanes”, demostrando un firme compromiso con la comunidad, y gracias a la gestión del dirigente del Club Carlos Rodríguez Guarda – quien también desempeña funciones como tutor en el Centro de Cumplimiento Juvenil – y la técnico y ex seleccionada nacional Carla Quiroz Riquelme, entregaron una donación de equipamiento deportivo.

La entrega se llevó a cabo en presencia de la jefa Administrativa del Centro de Cumplimiento Juvenil, Leticia Torres, quien recibió los implementos y agradeció al Club Deportivo por el compromiso con la promoción del deporte como herramienta de integración y desarrollo social para jóvenes que cumplen sanción.

La donación, que incluyó una amplia variedad de implementos para la práctica de halterofilia como discos, barras olímpicas, máquinas especializadas, muñequeras y rodilleras entre otros elementos fundamentales para el levantamiento de pesas, tiene un propósito trascendental ofrecer a los jóvenes un camino de disciplina, esfuerzo y superación personal.

Desde el Club deportivo «Titanes» destacaron que el deporte es una herramienta clave en los procesos de reinserción social, pues ayuda a canalizar la energía de manera positiva y a fortalecer valores como la perseverancia y el trabajo en equipo. “Con estos implementos, los jóvenes tendrán la posibilidad de acercarse a una actividad que no solo contribuye a su bienestar físico, sino que también refuerza sus proyectos de vida”, señalaron sus dirigentes.

Esta colaboración, refuerza el compromiso institucional y comunitario con la idea de que la reinserción efectiva de los jóvenes requiere de un esfuerzo conjunto, donde la comunidad juega un rol activo. Al consolidar el deporte como un pilar clave en la construcción de proyectos de vida que fortalezcan la integración social en el proceso de reinserción, esta iniciativa abre un espacio de esperanza y formación, fortaleciendo el camino hacia una vida más plena y productiva.