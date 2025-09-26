Cierre del Programa ACCIÓN: Familias de Magallanes culminan un proceso transformador hacia la autonomía y el fortalecimiento familiar

Con acompañamiento personalizado, 28 familias de Punta Arenas fortalecieron sus vínculos y autonomía

Punta Arenas, septiembre 25 de 2025. Con una ceremonia cargada de emoción y sentido de logro, 28 familias de la Región de Magallanes concluyeron su participación en el Programa ACCIÓN, una iniciativa orientada a fortalecer la autonomía y los vínculos familiares, impulsada por el FOSIS y ejecutada por la Delegación Presidencial Regional.

El evento, llevado a cabo en Punta Arenas, congregó a autoridades, equipos profesionales, representantes institucionales y, especialmente, a las familias participantes de esta iniciativa, quienes culminaron un proceso de acompañamiento integral centrado en el desarrollo de habilidades para la vida, la mejora de la convivencia y la construcción de trayectorias familiares más autónomas y resilientes.

La ceremonia fue encabezada por el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic; el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Miranda; y el Director Regional de FOSIS, Felipe Jeria Palma. También estuvieron presentes profesionales del equipo ejecutor y representantes de las familias, quienes ofrecieron emotivos testimonios sobre el impacto del programa en sus vidas.

“Estamos muy contentos como Delegación Presidencial de ejecutar este programa de FOSIS, el Programa ACCIÓN, y reconocer y agradecer a todas las familias participantes que hoy culminan exitosamente este proceso. No es fácil abrir las puertas del hogar para que los profesionales ingresen y acompañen con herramientas concretas. Este programa representa nuestro compromiso como Gobierno del Presidente Gabriel Boric de incidir positivamente en la vida de las familias chilenas, tal como lo hemos hecho con políticas como las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, el copago cero o la reforma de pensiones”, señaló el Delegado José Ruiz Pivcevic.

Una de las instancias más significativas fue la entrega de diplomas a cada familia participante. Más allá del reconocimiento formal, cada diploma simbolizó el compromiso, el esfuerzo y la transformación vivida durante el proceso.

“Detrás de cada nombre hay una historia. Hay lucha, esperanza y una convicción por salir adelante”, expresó emocionada Karen Alarcón Acuña, coordinadora del equipo ejecutor.

El Programa ACCIÓN está dirigido a familias que pertenecen al 60% más vulnerable de la población. A través de planes de trabajo personalizado y acompañamiento profesional, busca promover la autonomía, la toma de decisiones informada y el fortalecimiento de redes de apoyo, tanto familiares, como institucionales.

“El día de hoy estamos dando cierre al Programa ACCIÓN, donde trabajamos con 28 familias en fortalecer habilidades para la vida. Esto significa generar intervenciones que potencien las dinámicas familiares, la resolución de conflictos, la empatía y el vínculo afectivo. Esperamos sinceramente que el trabajo realizado sea útil y provechoso para cada una de las familias”, sostuvo el Director Regional de FOSIS, Felipe Jeria Palma.

Las palabras de las propias participantes reflejaron el impacto real del programa en sus hogares:

“Hubo un antes y un después. Nos cuestionamos en qué estábamos fallando. Yo vivo sola con mis dos hijos, y gracias a la orientación que recibimos trabajamos con herramientas prácticas, como una cartulina donde anotamos nuestras falencias y fortalezas. Nos ayudó mucho”, relató Constanza Rojas Garay, participante del programa.

Por su parte, Catherine Pérez Pérez compartió: “Nos pusimos en el lugar del otro. Aprendí lo que les molestaba a mis hijos y cómo podíamos mejorar nuestra comunicación. Las dinámicas que nos daba Karen nos sirvieron mucho. Si tengo que poner nota al programa, le doy un siete”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se enfatizó la relevancia de este tipo de intervenciones: “Trabajamos con las familias más vulnerables justamente para entregar herramientas que les permitan salir adelante. Programas como Vínculos, Habitabilidad y, por supuesto, ACCIÓN, son fundamentales. Además, hoy estamos enfocando nuestra agenda social en las personas cuidadoras, para que no estén solas. Esa es la misión que hemos asumido como Ministerio y como Gobierno”, afirmó el Seremi Danilo Mimica Miranda.

El encuentro concluyó con un espacio de convivencia especialmente preparado para las familias, como símbolo de celebración colectiva y del inicio de una nueva etapa llena de oportunidades. El cierre de este ciclo es sinónimo de un nuevo comienzo para quienes hoy se sienten más fortalecidos, acompañados y preparados para enfrentar sus desafíos.